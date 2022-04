Lyon : Yannick Jadot en visite dans la chaufferie biomasse de Surville à deux jours de l’élection présidentielle

Arrivé à 10h50 en gare de Lyon, c’est en bus Sytral 100% électrique que Yannick Jadot s’est rendu en compagnie de Grégory Doucet et Bruno Bernard, dans la chaufferie biomasse de Surville. L’installation de production de chaleur alimente actuellement l’équivalent de 45.000 logements de chauffage collectif et en eau chaude.

La chaufferie veille à être la plus responsable possible avec un rayon d’approvisionnement raisonné qui s’étend à 60km, alors que 200km sont autorisés, et des camions au gaz naturel. L’installation met un point d’honneur à adopter une empreinte carbone très faible. "Cette installation prouve que l’on peut lutter contre le dérèglement climatique en s’occupant du pouvoir d’achat des Françaises et des Français", affirme, convaincu, Yannick Jadot. "Le tout en se passant du gaz russe et ainsi en arrêtant d’alimenter la guerre en Ukraine".

Si la chaufferie est grande de 4 hectares, c’est lorsque l’on recense le nombre de techniciens que Yannick Jadot fronce les sourcils. Toutes les installations sont automatisées, 4 techniciens œuvrent pour que la chaufferie fonctionne et 1 employé s’occupe du pilotage réseau. De quoi contrarier l’écologiste qui se rassure avec la création de 63 nouveaux emplois en exploitation forestière dus à l’ouverture de la chaufferie.

À 2 jours de l’élection présidentielle, le candidat EELV, avec 5% des intentions de votes, a assuré qu’il appellerait "sans ambiguïté" à voter contre l’extrême droite si elle passait le premier tour. "Je rappelle l’absolue nécessité du vote écologiste, la question de notre dépendance au gaz est une question majeure" assure-t-il. "Il faut agir de façon beaucoup plus ambitieuse sur le climat. On sort d’un quinquennat d’inaction climatique condamné 2 fois par la justice française" poursuit et dénonce fermement Yannick Jadot. "On est dans une écologie dont on a l’habitude, c’est-à-dire reporter à plus tard les efforts à faire" déplore le candidat.

Au moment de clôturer sa visite et de reprendre le train direction Paris, Yannick Jadot déclare persuadé : "J’appelle les Françaises et les Français à faire un vote de conviction et de construction. Ne pas voter, c’est laisser les autres décider pour soi. Le premier tour, on choisit le deuxième tour, on élimine".