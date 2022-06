Lyon : "vert" une logistique de transport fluviale et cyclable

En se penchant sur le Rhône, sur le pont Morand, il est maintenant possible d’apercevoir un bateau qui livre de la bière. Elle est ensuite transbordée sur le quai grâce à une grue 100% électrique qui permet à des livreurs en vélo électriques de récupérer la marchandise à livrer sur la Presqu’ile. C’est tout le concept imaginé par ULS, la première solution de livraison en centre-ville par voie fluviale et vélos à assistance électrique.

"Le transport fluvial est toujours délaissé mais particulièrement vertueux. A travers ce nouveau service accessible pour nos commerçants et restaurateurs, Lyon tire parti de sa position fluviale et retrouve les atouts et activités que lui permettent ses voies d’eaux et son Port", explique Grégory Doucet, le maire de Lyon, à bord de la première embarcation du concept.

Après avoir remporté un appel à projet "logistique urbaine" lancé par VNF et CNR associant la Ville et la Métropole de Lyon, le service a été inauguré ce mercredi avec sept vélos électriques. L’entreprise espère monter à trente-huit dans quelques mois. "C’est une véritable rupture avec l’organisation logistique actuelle", affirme Thierry Guimbaud, le directeur général de VNF avant de se permettre un petit jeu de mots "Nous tendons "vert" le fluvial."

Lyon est la deuxième ville française, après Strasbourg, dans laquelle embarque ULS. La société est spécialisée dans la livraison "verte". Le principe est simple : les marchandises sont massifiées au Port de Lyon, elles sont chargées sur des pousseurs équipés de nouveaux moteurs EMNR/5 qui fonctionnent au GTL, remontent le Rhône jusqu’au pont Morand en moins de 50 minutes. Elles sont ensuite transbordées sur le quai avant d’être reprises par des vélos à assistance électrique pour la livraison finale aux particuliers, commerces et entreprises du centre-ville lyonnais.

"ULS apporte aux Lyonnaises et aux Lyonnais, aux acteurs du transport et aux chargeurs, une solution de logistique durable et globale, industrielle, massifiée et intégrée permettant de répondre aux enjeux du last mile", précise Thomas Castan, le président fondateur de ULS.

A terme, ce sont plus de 40 000 tonnes de marchandises qui seront acheminées chaque année en mode décarbonée car la rotation d’un bateau et quinze vélos permet de remplacer 150 camionnettes. Au total, cette logistique fluviale réduit les émissions de CO2 de plus de 92% par rapport au trafic routier diesel. De plus, ce service innovant permettra de décongestionner la Presqu’ile en réduisant le flux de véhicules dans les rues.

"La solution ULS s’inscrit parfaitement dans la stratégie de la Métropole de Lyon vis-à-vis des flux de marchandises : dépollution, décarbonation, mutualisation, soutien aux activités commerciales et fabricantes en cœur d’agglomération", déclare Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.

L’implantation d’ULS à Lyon représente un investissement de 5 millions d’euros dont 3 millions ont été dédiés à la construction du bâtiment logistique et 2 millions pour les équipements qui pourront faire l’objet d’un soutien financier de VNF dans le cadre du plan d’aide au report modal.

A.B.