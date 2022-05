Lyon : un budget de 141 millions d’euros pour préserver la biodiversité en ville

Grégory Doucet, le maire de Lyon, Nicolas Husson, l’adjoint au maire délégué à la biodiversité et à la nature en ville et Gautier Chapuis, le conseiller délégué à l’alimentation locale et à la sécurité alimentaire, ont dévoilé leur nouveau "plan nature" ce mardi matin, dans le centre horticole de la Ville de Lyon situé à Cibeins.

D’ailleurs, ce centre, avec ses 50 000m² de serres, rend autonome la Ville par rapport à l’approvisionnement des végétaux.

Un plan aux enjeux sanitaires, sociaux et climatiques

Cette stratégie écologique a de nombreux objectifs. "La végétalisation de la ville est un enjeu majeur par rapport au réchauffement climatique et au bien-être des habitants", assure Grégory Doucet en s’appuyant sur une étude de l’OMS. Celle-ci montre l’importance d’un accès, à moins de dix minutes, à un espace vert par habitant.

Concrètement, 141 millions d’euros vont être dédiés au développement de la nature en ville à travers une programmation pluriannuelle des investissements (PPI). C’est le 2e budget de la Ville.

Au programme : extension et réhabilitation de parcs, cours d’école nature, jardins de rue, végétalisation de places, de voieries et de façades, plantation d’arbres, création de rues des enfants.

La place Bachut, dans le 8e arrondissement, la Presqu’île et le parc Blandan, dans le 7e arrondissement, sont, entre autres, visée par ce plan.

De plus, hormis ces ambitions de verdissement, la Ville souhaite poursuivre d’autres grands projets de verdissement comme ceux entrepris à la Part-Dieu et à la Confluence.

Plusieurs fils conducteurs

Ce plan vise à préserver la biodiversité locale à toutes les échelles. Cette stratégie se divise en plusieurs axes de travail : "densifier, renaturer, s'adapter, respecter et prioriser", annonce Nicolas Husson.

D’une part, il s’agit, au niveau naturel, de "densifier la place du végétal", de "renaturer" les sols appauvris en travaillant dans de la pleine terre et de "s’adapter" en choisissant "des végétaux plus durables."

D’autre part, il faut partir de la ville de Lyon en respectant "ses contraintes architecturales et historiques" tout en priorisant certains quartiers carencés.

L’écologiste résume ce "plan nature" en déclarant que "le végétal n’est pas la cerise sur le gâteau mais le fil conducteur de l’urbanisme."

Un plan verger

Par ailleurs, l’aspect alimentaire que soutient Gautier Chapuis est un volet essentiel du "plan nature." Le conseiller caractérise ce "plan verger" comme le moyen de "faire du lien avec la terre, entre [les Lyonnais] et avec l’histoire horticole [de Lyon]."

Pour faire le lien avec la terre et son histoire, la Ville ambitionne de planter des fleurs lyonnaises et 500 arbres fruitiers par an jusqu’à la fin de son mandat. Au moins un verger existe déjà par arrondissement.

Ce projet a pour vocation d’être au plus près des Lyonnais afin de créer du lien entre les habitants. Gautier Chapuis souhaite qu’ils "s’en emparent" car, d’après lui, "quand on prend soin, on protège."

M.N.