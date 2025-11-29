Lyon lance sa grande saison des plantations : 13 hectares vont verdir la ville cet hiver

Comme chaque année entre novembre et mars, collectivités et services techniques se préparent à planter massivement pour accélérer la végétalisation du territoire, un engagement politique central de l’actuelle majorité.

Dans l'agglomération et la ville-centre, les chantiers de renaturation doivent transformer des espaces très minéraux en véritables îlots de fraîcheur.

Symbole de cette stratégie : le vaste programme de renaturation du quartier de la Part-Dieu. D’ici fin décembre, 7 hectares d’espaces publics paysagers auront été livrés entre l’avenue Lacassagne et la rue Garibaldi, dans un secteur historiquement dominé par le béton.

Le chantier phare reste le bois de la Part-Dieu, dont 1,2 hectare deviendra un espace naturel dense, comprenant 2 600 m² de surfaces végétalisées, 3 strates végétales, et à terme une faune et une flore variées. Au total, seront plantés 143 arbres, 706 jeunes plants, 2395 arbustes et plus de 16 000 plantes vivaces.

L’aménagement intégrera également bancs, fontaines, éclairage adapté à la biodiversité, kiosque à journaux et nouveaux cheminements piétons. Le coût global atteint 5,22 millions d’euros.

79 opérations de végétalisation cet hiver

Au-delà de la Part-Dieu, la Ville poursuit son objectif : créer de la pleine terre "partout où c’est possible".

De novembre à mars, 79 opérations seront menées pour végétaliser plus de 13 hectares : plantations d’alignement, vergers urbains, rues végétalisées, façades et voiries renaturées.

Le week-end du 22 novembre, 2000 arbres ont ainsi été distribués gratuitement aux habitants possédant un jardin. Cette année, 4,4 km de haies seront plantés et 7000 arbres rejoindront les forêts urbaines de Feyzin et de Caluire-et-Cuire.

Les deux collectivités défendent une même doctrine : utiliser les "solutions fondées sur la nature" pour lutter contre les effets du réchauffement climatique.