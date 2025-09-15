Pierre Athanaze : "La plupart des Grands Lyonnais veulent laisser la nature entrer au maximum en ville"

Après Arkema, un nouveau scandale sanitaire au sud de Lyon ? Kem One est dans le viseur de l'Etat, à cause de ses rejets de chlorure de vinyle monomère ou CVM en bordure d'autoroute à Saint-Fons. "Kem One est autorisé à rejeter 21 tonnes de CVM par an. C'est énorme, car c'est un produit cancérigène certain. Et on est sur un quartier habité en permanence avec les Clochettes de Saint-Fons", indique Pierre Athanaze. "On veut savoir l'impact des rejets dans le quartier", poursuit le vice-président de la Métropole de Lyon chargé de la Nature.
Cet été, Pierre Athanaze s'en était vivement pris à Robin Gervais, ce paysagiste qui se filmait en train d'intervenir en ville là où les Espaces Verts laissaient la végétation évoluer sans filtre. L'élu écologiste le trouvait "à la limite du criminel". "Il a été très maladroit, il a fait des choses interdites", poursuit-il, estimant que Robin Gervais avait depuis la polémique changé de conception.
C'est aussi l'heure du bilan sur la végétalisation effrénée des écologistes depuis 5 ans. "La plupart des Grands Lyonnais, particulièrement les plus jeunes, portent ce choix de gestion de laisser la nature entrer au maximum en ville. (...) Ce n'est pas quand on aura 48°C à Lyon qu'il faudra agir", estime Pierre Athanaze.
00:00 Kem One
02:22 Robin Gervais le paysagiste
07:22 Gestion de la nature en ville
09:48 Place Bellecour
Alphonse Allais préconisait au XIXème siècle de construire les villes à la campagne..et maintenant nos Lapins verts rêvent de construire des campagnes dans les villes.Signaler Répondre
ben alors ...? qui c est les plus forts ? évidemment
Lyonnais lesquels mdr suis pas contre l'idée de planté mais si c'est planté des mini arbustes sa sert à rien et en mettre sur 25 place de parking inutile aussiSignaler Répondre
il est lundi ,on veut du soleil ...stp Pierrot laisse nous le soleil ,ne blatère pas des imbécilités .Signaler Répondre
en plus tu ment et tu parle pour toi.
Robin Gervais ta donner une bonne leçon. Tu avais vraiment les boules, cela voyais sur ton visage joufflu.
Il dit que c'est interdit d'entretenir les espaces verts. Pourtant d'autres ville en France le font. Nos rues ne ressemblent plus à rien. Les rats prolifèrent dans les bosquet non entretenu. Il devrait aller faire un stage en Europe du nord le chargé de mission.Signaler Répondre
Excusez mon ignorance mais c'est quoi les grands lyonnais ? Ceux qui payent des impôts en presque,île seulement ? Les écolos se gargarisent avec les opinions favorables obtenues auprès de leurs militants . Les navettes fluviales existaient déjà avant eux sous le nom de vaporetto et marchaient très bien mais la mairie se fait claquer les bretelles comme si elle avait inventé le concept..vivement les élections.Signaler Répondre
Laissez la nature s'implanter en ville "oui" mais pas laisser les trottoirs être éclatés par les végétaux, les caniveaux être envahis par des végétaux et la boue qui en cas de pluie abondante empêche l'écoulement normal des eaux.Signaler Répondre
On rêve de paradis .Signaler Répondre
Et tout Vénissieux arrive
Encore un qui enfonce des portes ouvertes :Signaler Répondre
"La plupart des Grands Lyonnais veulent laisser la nature entrer au maximum en ville"
et puis prochainement:
-"La plupart des Grands Lyonnais veulent respirer un air plus pur "
-"La plupart des Grands Lyonnais veulent boire de l eau non polluée "
C'est tellement plus beau lorsque c est inutile.
L'incompétence dans toute sa splendeur ne connaît rien à ces dossiers et paye 6500 euros par mois sans les frais et ce n'est pas mois qui le dit ce sont les employés de son bureau qui sont à boutSignaler Répondre