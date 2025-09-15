Pierre Athanaze : "La plupart des Grands Lyonnais veulent laisser la nature entrer au maximum en ville"

Après Arkema, un nouveau scandale sanitaire au sud de Lyon ? Kem One est dans le viseur de l'Etat, à cause de ses rejets de chlorure de vinyle monomère ou CVM en bordure d'autoroute à Saint-Fons. "Kem One est autorisé à rejeter 21 tonnes de CVM par an. C'est énorme, car c'est un produit cancérigène certain. Et on est sur un quartier habité en permanence avec les Clochettes de Saint-Fons", indique Pierre Athanaze. "On veut savoir l'impact des rejets dans le quartier", poursuit le vice-président de la Métropole de Lyon chargé de la Nature.

Cet été, Pierre Athanaze s'en était vivement pris à Robin Gervais, ce paysagiste qui se filmait en train d'intervenir en ville là où les Espaces Verts laissaient la végétation évoluer sans filtre. L'élu écologiste le trouvait "à la limite du criminel". "Il a été très maladroit, il a fait des choses interdites", poursuit-il, estimant que Robin Gervais avait depuis la polémique changé de conception.

C'est aussi l'heure du bilan sur la végétalisation effrénée des écologistes depuis 5 ans. "La plupart des Grands Lyonnais, particulièrement les plus jeunes, portent ce choix de gestion de laisser la nature entrer au maximum en ville. (...) Ce n'est pas quand on aura 48°C à Lyon qu'il faudra agir", estime Pierre Athanaze.

00:00 Kem One

02:22 Robin Gervais le paysagiste

07:22 Gestion de la nature en ville

09:48 Place Bellecour