"A la limite du criminel" : le travail de Robin le paysagiste agace les écologistes à Lyon

Le paysagiste s'était filmé en train d'intervenir sur la végétation à l'abandon de la gare de covoiturage de Lyon, mais aussi place des Tapis à la Croix-Rousse ou rue de Bourgogne dans le 9e arrondissement.
Robin expliquait à LyonMag "préférer agir plutôt que d’attendre que les autres s’en occupe et prendre sa responsabilité en tant que citoyen".
Porté aux nues par la droite locale, le paysagiste a ainsi récolté les félicitations de plusieurs élus, comme le nouveau maire de Caluire Bastien Joint qui voyait là "une belle démarche citoyenne".
Même Jean-Michel Aulas, candidat aux municipales à Lyon, estimait que "le geste de Robin est une leçon pour nous tous". "Comment comprendre qu’une ville comme Lyon en soit réduite à laisser un citoyen seul accomplir cette mission civique ? Pire : qu’on l’accuse de vandalisme au lieu de le remercier ?", poursuivait l'ancien président de l'OL, en référence aux critiques formulées par les écologistes. Et notamment celles de Quentin Carpentier, adjoint à la maire du 9e arrondissement de Lyon chargé des Espaces publics.
"A la limite du criminel"
Selon ce dernier, Robin Gervais "a arraché des arbustes en bonne santé, effectué une taille rase en pleine canicule qui a détruit les vivaces et laisse la terre se dessécher et la place aux mauvaises herbes. Son intervention va générer une dépense publique supplémentaire pour remettre en état les plantations".
@lyonmag— Quentin Carpentier (@QuentinC_ILM) August 17, 2025
Ce n'est pas de l'entretien, c'est du vandalisme dont vous faites la promo
Tondre à ras en pleine canicule est d'une profonde stupidité, là tout est mort et les sols vont se dessécher, alors qu'avant la végétation serait repartie dès l'automnehttps://t.co/YjLgqAc9qa
Une position partagée par le vice-président de la Métropole de Lyon chargé de l'Environnement Pierre Athanaze. Dans le Progrès ce mardi, il trouve que l'intervention du paysagiste est "contre-productive" et "même dangereuse". "Dans un contexte de dérèglement climatique, de disparition de certaines espèces, notamment les pollinisateurs, c’est à la limite du criminel", conclut Pierre Athanaze, qui sollicite une rencontre avec Robin Gervais.
il faut expliquer ace type qu’il ne faut pas tondre sous la caniculeSignaler Répondre
Essayer d allumer un contrefeu pour détourner l attention.... la Mairie centrale est incapable de gérer ses plantations...Signaler Répondre
Les jardiniers du parc de la tête d'or sont "morts de rire" devant une telle incompétence.(mais globalement surtout très en colere)
Mais bon , la seule règle qui prévaut chez ces incompétents pris le doigt dans le pot de confiture : Ce n est pas de notre faute , les coupables sont "Les autres".
on touche le fond de la stupidité humaine. on préfère voir une ville tombée dans l’abandon plutôt que de s’en occuper. les habitants obligés de le faire à la place des fonctionnaires que l’on paye et ils trouvent le moyen de limite insulter ce brave homme. Nous ne voulons plus de parcs abandonnés avec de la végétation morte, sèche avec le risque d’incendie associé en plein été sec. on en a marre de la gestion de cette ville, on plante mais on ne s’en occupe pas (pas d’arrosage, pas de coupes, pas d’entretiens). allez voir d’autres villes et bien plus au sud et dans des climats encore plus chauds et tous les parcs sont nickels, on peut s’asseoir sur des bancs propres sans punks à chien ou zonards qui squattent les espaces publics… bref rien de neuf dans l’esprit étriqué de certainsSignaler Répondre
Merci à lui, car à force de ne rien entretenir certaines intersection sont devenus très dangereuses pour les automobilistes cyclistes et piétons, 42 ans que j’habite à Lyon et je n’ai jamais vu cela. La mairie de Lyon devrait être attaquée en cas d’accident dans certaines zones tellement la visibilité est nulle nous payons des impôts pour l’entretien où va donc cet argent.Signaler Répondre
Les verts prit à leur propres jeux quand on touche à leurs plates-bandes de vrais spécialistes de l'allergie par l'ambroisie. Ils se donnent rendez-vous rue de l'arbre sec pour débattre ?Signaler Répondre
sont gonflés ces escrolos, ils ont planté à un prix exorbitant des centaines d'arbres qui sont en train de crever par manque de soin et d'arrosageSignaler Répondre
criminel c'est peut être un peu fort comme terme non ?Signaler Répondre
quelle honteSignaler Répondre
au lieu de subventionner les associations qui font venir tous les mineurs isolés et autres parasites , on ferait mieux de donner les moyens a la police de les mettre aux travaux forcés pour nettoyer justement ce que la ville ne veut pas faire.... sinon ça va les 35h ? quand il fait trop chaud on lève le pied et la sieste hein ?
quelle honte !!
"Son intervention va générer une dépense publique supplémentaire pour remettre en état les plantations"Signaler Répondre
Toujours plus
Vous mettez en valeur quelqu'un qui est en train de saccager des espaces publique. Certain de ces espaces verts mettront longtemps a se remettre des coup de sécateur complètement arbitraire de cet individu.Signaler Répondre
Des espaces sans entretienSignaler Répondre
Des piscines sans maîtres nageurs
Des fontaines sans eau
Des locaux sans commerçants
Un 14 juillet sans feu d’artifice
Noël sans sapin et sans crèche
Des parkings et rues sans voitures
Des cantines sans viandes
À force de tout supprimer, que restera-t-il ?
la police n'a pas le temps de venir déloger des squatters... forcément ils sont occupés a poursuivre les citoyens qui rendent service a la Ville...Signaler Répondre
si la ville cherche des mauvaises herbes, qu'elle commence par ces fameuses ''chance'' qui parasitent la ville avant de s'attaquer aux trottoirs laissés à l'abandon
vivement les élections
Soutien total à ce paysagiste … il ne suffit pas de planter des arbres, il faut aussi entretenir les espaces végétalités qui existent…..et dans de nombreux endroits …lyon est devenu une friche sèche ….exemple esplanade du gros caillou….devenue un terrain vague qui attend d être encore plus détérioré par les manèges de la vogue des marrons…Signaler Répondre
Ils n’ont même pas honte de laisser cette ville à l’abandon.Signaler Répondre
dans les rues de Lyon, l herbe pousse le long des caniveaux ou le long des murs ,c est paraît il la bio diversité diversité . Pour moi c est un manque total d entretien de la voirie.Signaler Répondre
Oui les ecolos ont raison, ne faite rien. Laissez les canettes de 8.6 sur le trottoir elles peuvent aider une personne assoiffée par la chaleur, laissez les papiers gras dans la végétation, ils permettent de faire de l'ombre aux coccinelles, et laissez les conducteurs de trotinette tombés sur la chaussée là où ils se trouvent, cela permettra de faire un excellent composte.Signaler Répondre
Les criminels se sont eux les escrologistes !Signaler Répondre
Ils ont tué cette ville.
Décidemment, les écolos de la ville devraient faire des stages pour se former à l'entretien des espaces verts...Signaler Répondre
Ils apprendraient ainsi qu'enlever les végétaux morts par défaut d'arrosage en pleine canicule, permet de préserver ce qu'il reste de végétaux encore vivants en évitant de mobiliser et d'épuiser une terre desséchée.
Qu'ils aillent se former auprès d'agriculteurs qui entretiennent des hectares d'espaces verts depuis près de 2.000 ans, à moins que leur idéologie les en empêche...