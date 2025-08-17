A Lyon, ce paysagiste entretient bénévolement la végétation à l'abandon : "Rendre la vie un peu meilleure autour de soi"

Moins d'eau, plus d'autonomie et donc plus d'herbes folles. Et ce afin de favoriser la biodiversité.

Un parti pris qui ne trouve pas écho chez tous les habitants, loin de là.

C'est sur cette base qu'intervient un justicier au grand coeur. Son arme ? Une débroussailleuse. Son terrain de chasse ? Les espaces verts de Lyon.

Sur Instagram, Robin Gervais, paysagiste de profession, prend sur son temps libre pour remettre au propre certains sites. Des prestations bénévoles qu'il filme.

Il s'est ainsi attaqué à la place des Tapis à la Croix-Rousse, à la gare de covoiturage des quais du Rhône ou encore la rue de Bourgogne dans le 9e arrondissement.

"Ce qui me motive à agir comme ça, c’est juste de montrer qu’il est possible et important de s’impliquer pour la communauté pour rendre la vie un peu meilleure autour de soi. Ça peut être simplement libérer un passage comme je le fais", nous explique Robin Gervais, qui récolte de nombreux commentaires de félicitations sous ses vidéos.

Et certains internautes pointent également le fait que la Ville de Lyon compte un service des Espaces verts dont ce serait normalement le travail. Robin Gervais lui ne cherche pas la polémique, il a d'ailleurs régulièrement un mot d'encouragement pour ses pairs. Il dit "préférer agir plutôt que d’attendre que les autres s’en occupe et prendre sa responsabilité en tant que citoyen. Je pense que ça permet de donner l’exemple et en inspirer d’autres".

C'est désormais un jeu sur les réseaux sociaux, Robin demande aux internautes quel prochain endroit à Lyon mérite un coup de frais : "Je vais continuer à répondre aux sollicitations et à faire de mon mieux pour intervenir quand je le peux", promet-il.