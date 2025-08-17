A Lyon, ce paysagiste entretient bénévolement la végétation à l'abandon : "Rendre la vie un peu meilleure autour de soi"

Moins d'eau, plus d'autonomie et donc plus d'herbes folles. Et ce afin de favoriser la biodiversité.
Un parti pris qui ne trouve pas écho chez tous les habitants, loin de là.
C'est sur cette base qu'intervient un justicier au grand coeur. Son arme ? Une débroussailleuse. Son terrain de chasse ? Les espaces verts de Lyon.
Sur Instagram, Robin Gervais, paysagiste de profession, prend sur son temps libre pour remettre au propre certains sites. Des prestations bénévoles qu'il filme.
Il s'est ainsi attaqué à la place des Tapis à la Croix-Rousse, à la gare de covoiturage des quais du Rhône ou encore la rue de Bourgogne dans le 9e arrondissement.
"Ce qui me motive à agir comme ça, c’est juste de montrer qu’il est possible et important de s’impliquer pour la communauté pour rendre la vie un peu meilleure autour de soi. Ça peut être simplement libérer un passage comme je le fais", nous explique Robin Gervais, qui récolte de nombreux commentaires de félicitations sous ses vidéos.
Et certains internautes pointent également le fait que la Ville de Lyon compte un service des Espaces verts dont ce serait normalement le travail. Robin Gervais lui ne cherche pas la polémique, il a d'ailleurs régulièrement un mot d'encouragement pour ses pairs. Il dit "préférer agir plutôt que d’attendre que les autres s’en occupe et prendre sa responsabilité en tant que citoyen. Je pense que ça permet de donner l’exemple et en inspirer d’autres".
C'est désormais un jeu sur les réseaux sociaux, Robin demande aux internautes quel prochain endroit à Lyon mérite un coup de frais : "Je vais continuer à répondre aux sollicitations et à faire de mon mieux pour intervenir quand je le peux", promet-il.
Félicitations pour votre initiative devant l'abandon de notre ville par l'actuelle municipalitéSignaler Répondre
Notre ville n'a jamais été aussi sale et mal entretenue quel que soit le quartier!
Mais je rejoins plusieurs commentaires votre action va à l'encontre des dogmes de ces pseudos écolos qui laissent envahir la ville par les mauvaises herbes particulièrement l'ambroisie, ces gens n'hésiteront pas à vous attaqquer en justice.
Il faut qu'il postule à un poste de responsable des espaces verts avec la nouvelle municipalité dans 8 mois ;-)Signaler Répondre
Dans une ville escrologiste c’est un comble !Signaler Répondre
Doucet DEHORS
Chapeau monsieur, continuez comme ça.Signaler Répondre
il devrait faire gaffe la mairie ou une association écolo sont birn capables de porter plainte contre lui car il détruit la biodiversité pour ma part je le félicite vivement merci à vous monsieurSignaler Répondre
avec les millions que la ville dépense c’est aux habitants d’entretenir la ville .. Doucet démissionSignaler Répondre
Le service des espaces verts de la ville est assez disparate pour avoir observé certains jardiniers. si certains sont efficaces d autres ne sont pas des foudres de guerre au boulot. petit boulot peinard pour glander 28h par semaine sans crainte.Signaler Répondre
pendant que d autres qui auront le même salaire mettront du cœur à l ouvrage.
Ca me fait penser a Grenoble où des habitants nettoyent les caniveaux et odeur d'urine suite à la démission de leur mairie et agglomération.Signaler Répondre