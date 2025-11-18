Les Coulisses du Grand Lyon

Alain Giordano : "Jean-Michel Aulas va avancer sur le concret en termes de végétalisation"

Alain Giordano, ancien maire du 9e arrondissement de Lyon, est l'invité ce mardi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

C'est l'une des prises de guerre de Jean-Michel Aulas pour cette campagne. L'ancien maire du 9e arrondissement, ancien adjoint aux Espaces Verts de Gérard Collomb et surtout ancien membre d'EELV, Alain Giordano, soutient le candidat face à Grégory Doucet.

"J'ai toujours été concentré sur le concret, ce qu'on peut faire pour améliorer une ville. Ce qui est fait actuellement, ce ne sont pas de mauvaises choses. Mais est-ce qu'on a réalisé des choses en termes de densification des espaces verts ? Peut-être pas", explique-t-il.

Alain Giordano rappelle que sous Gérard Collomb, il y a eu l'inauguration de plusieurs parcs comme Blandan ou du Vallon.

"Jean-Michel Aulas va avancer sur le concret. On va pouvoir avancer sur le cercle vertueux de la création de grands espaces verts", poursuit-il.

"Jean-Michel Aulas est plein d'idées", promet enfin Alain Giordano. A voir donc les propositions qui se font attendre.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

pifou le 20/11/2025 à 08:20
Macc a écrit le 19/11/2025 à 08h28

Oui. Végétaliser, chasser les voitures inutiles, favoriser les modes doux, c'est la meilleure façon de rendre la ville aux Lyonnais.

chasser ceux qui ont besoin de leur voiture est-ce apaisant. Doucet n’est pas Lyonnais.

louise69 le 19/11/2025 à 18:23
alec69 a écrit le 19/11/2025 à 09h26

La vision de l'homme ne fait peut-être pas rêver mais chaque fois qu'il y a un évenement à OL Land malgré les prix c'est toujours complets. C'est GAGA non ?

tu penses que les gens vont a l'OL land pour OL land ? c'est juste pour les artistes

HUG003 le 19/11/2025 à 09:26
Macc a écrit le 19/11/2025 à 08h28

Oui. Végétaliser, chasser les voitures inutiles, favoriser les modes doux, c'est la meilleure façon de rendre la ville aux Lyonnais.

C'est ce qu'ont fait les différents maire de Lyon depuis plusieurs mandats quand ils avaient la main sur cela, Doucet n'a pas rien fait, c'est une compétence de la Métropole de nos jours.

alec69 le 19/11/2025 à 09:26
Jean-Luc a écrit le 18/11/2025 à 20h10

Quand tu vois L’OL land, la vision de l’homme ne fait pas rêver

La vision de l'homme ne fait peut-être pas rêver mais chaque fois qu'il y a un évenement à OL Land malgré les prix c'est toujours complets. C'est GAGA non ?

alec69 le 19/11/2025 à 09:23
Voilà tu comprends a écrit le 19/11/2025 à 08h22

Oui c’est pour ça que aulas veut son métro Jusqu’à son stade

Demander le métro pour avoir en définitif le tramway c'est une méthode de négociations qui a bien fonctionné.
Ce qui est drôle, c'est que les élus EELV de Rhône Amont sont contre le grand stade, mais leur maitre métropolitain Bruno Bernard est un fervent supporter de l'OL et ami de JMA. C'est compliqué.

Manu_9 le 19/11/2025 à 08:38

Le gars est tellement chiant à écouter parler, qu’il en a endormi Raphaël Ruffier. On a peté le record de durée d’émission : 17 mn !
Je n’ai qu’une envie : aller me coucher maintenant en oubliant vite les contradictions de cette girouette !
Du balai !

Macc le 19/11/2025 à 08:28
Jean Phil' a écrit le 18/11/2025 à 23h49

Ce qu'a fait Doucet pour Lyon c'est le rêve total, le meilleur maire depuis des siècles, ce qu'il a réalisé pour Lyon restera dans les mémoires.

Oui. Végétaliser, chasser les voitures inutiles, favoriser les modes doux, c'est la meilleure façon de rendre la ville aux Lyonnais.

Voilà tu comprends le 19/11/2025 à 08:22
Jesaistout a écrit le 18/11/2025 à 21h38

Oui je connais le tram T7
C'est bien ce que je dis, OL vallée est couvert par un accés tram en l'occurence le T7 et non pas par le metro A.

Oui c’est pour ça que aulas veut son métro Jusqu’à son stade

Jean Phil' le 18/11/2025 à 23:49
Jean-Luc a écrit le 18/11/2025 à 20h10

Quand tu vois L’OL land, la vision de l’homme ne fait pas rêver

Ce qu'a fait Doucet pour Lyon c'est le rêve total, le meilleur maire depuis des siècles, ce qu'il a réalisé pour Lyon restera dans les mémoires.

Encore 6 mois à pérorer…. le 18/11/2025 à 21:43
Lyon2026revient a écrit le 18/11/2025 à 17h23

Mon rififi a l' air contrarié, être écologiste sans dogmatisme, c est dur a constater....😂😂
JMA❤️❤️❤️❤️

Eh oui Fifi a bien perdu de sa superbe…. mais il est encore loin de la réalité

Jesaistout le 18/11/2025 à 21:38
jesaisrien a écrit le 18/11/2025 à 18h01

tu sais rien : tu connais le tramway T7 ?

Oui je connais le tram T7
C'est bien ce que je dis, OL vallée est couvert par un accés tram en l'occurence le T7 et non pas par le metro A.

Les toutous verts le 18/11/2025 à 20:16
indécence a écrit le 18/11/2025 à 18h53

Loupé !!!
La bécasse qui lui a succédé est aussi nulle si ce n'est plus. Donc votre déduction est totalement stupide.

Ni Doucet ni Aulas ne vous en déplaise.
Sortez de votre parti pris et de vos œillères partisanes.

Je parlais simplement de l'indication que donnait votre ton méprisant qui me faisait penser à la manière de faire des écolos et leur mentalité, rien de plus, ce n'est pas une histoire que ça me "déplaise" et pas plus en rapport avec des "oeillères partisanes", ni sortir d'un parti pris.

pororo le 18/11/2025 à 20:13

Imaginons la scène :
le directeur de campagne qui dit "et si on focalisait la campagne sur les arbres ?" "ahah elle est bien bonne, on va pas faire ça, c'est trop énorme, les gens ne vont jamais gober un truc pareil" "mais justement on va miser la dessus et ratisser très large !" "t'es trop fort, allons-y ça peut marcher !"

Jean-Luc le 18/11/2025 à 20:10

Quand tu vois L’OL land, la vision de l’homme ne fait pas rêver

indécence le 18/11/2025 à 18:53
Les toutous verts a écrit le 18/11/2025 à 18h05

Parler d'indécence quand on voit comment fonctionne et les prises de position de la militante actuelle qui sert de maire, vous rigolez pour illustrer le paille/poutre ? Quoi qu'avec votre niveau de mépris vous indiquez davantage une mentalité de type militant ou électeur EELV...

Loupé !!!
La bécasse qui lui a succédé est aussi nulle si ce n'est plus. Donc votre déduction est totalement stupide.

Ni Doucet ni Aulas ne vous en déplaise.
Sortez de votre parti pris et de vos œillères partisanes.

Les toutous verts le 18/11/2025 à 18:05
indécence a écrit le 18/11/2025 à 12h28

Quelle honte que ce plaisantin sorte du placard où il devrait rester!
Il a été un maire d'arrondissement pitoyable, plus occupé par sa petite personne qu'au service de ses administrés. Et il veut faire un come-back en soutenant l'affairisme de service JMA.
Il ne doute de rien. Mais nous les électeurs du 9eme n'avons pas oublié son passage transparent à la mairie de Valmy. A dégager

Parler d'indécence quand on voit comment fonctionne et les prises de position de la militante actuelle qui sert de maire, vous rigolez pour illustrer le paille/poutre ? Quoi qu'avec votre niveau de mépris vous indiquez davantage une mentalité de type militant ou électeur EELV...

nim le 18/11/2025 à 18:03
Forêt-Noire a écrit le 18/11/2025 à 17h20

Un million de moins que les draps de la place Bellecour.
Sinon, vous pouvez donner vous souces ? Je n'en laisse pas pour les draps de Bellecour, c'est très facilement trouvable.

Lisez l’article, c’est écrit dès la seconde phrase, “ancien adjoint aux Espaces Verts de Gérard Collomb”. Quel adjoint s’occupait du dossier des gérardinières à votre avis ?

Pour le budget prévu pour les bouts de bois qui ont fini à pourrir honteusement dans un coin, il se retrouve facilement sur Internet.

jesaisrien le 18/11/2025 à 18:01
Jesaistout a écrit le 18/11/2025 à 17h36

non,
c'est un accès tram et c'est une bonne idée car cela évite beaucoup de trajets en voiture

tu sais rien : tu connais le tramway T7 ?

Jesaistout le 18/11/2025 à 17:39
indécence a écrit le 18/11/2025 à 12h28

Quelle honte que ce plaisantin sorte du placard où il devrait rester!
Il a été un maire d'arrondissement pitoyable, plus occupé par sa petite personne qu'au service de ses administrés. Et il veut faire un come-back en soutenant l'affairisme de service JMA.
Il ne doute de rien. Mais nous les électeurs du 9eme n'avons pas oublié son passage transparent à la mairie de Valmy. A dégager

Alain Giordano était écologiste.
Alain Giordano est transparent.
Les écologistes sont-ils transparents ?

Jesaistout le 18/11/2025 à 17:36
et oui a écrit le 18/11/2025 à 16h51

et prolonger le metro A jusqu’à son stade

non,
c'est un accès tram et c'est une bonne idée car cela évite beaucoup de trajets en voiture

Oh la la, ça y est chacun y va de éloges pour récupérer la gamelle le 18/11/2025 à 17:25

Pitoyable spectacle de rampants aux bottes de JMA.

Lyon2026revient le 18/11/2025 à 17:23
LFI 69 a écrit le 18/11/2025 à 12h26

"Jean-Michel Aulas est plein d'idées"

On les connaît les idées d'Aulas.
Payer aux contribuables de la Métropole des terrains au prix agricole puis construire et revendre après pour son compte personnel les mêmes terrains au prix du constructible + les constructions à coup de dettes garanties par la Caisse des Dépôts à savoir encore les contribuables.

Mon rififi a l' air contrarié, être écologiste sans dogmatisme, c est dur a constater....😂😂
JMA❤️❤️❤️❤️

Forêt-Noire le 18/11/2025 à 17:20
nim a écrit le 18/11/2025 à 15h52

En l’occurrence Alain Giordano c’est monsieur 600 000 € de jardinières rue Edouard Herriot, ce qui avait mis automobilistes, cyclistes, piétons et usages des bus d’accord.

Un million de moins que les draps de la place Bellecour.
Sinon, vous pouvez donner vous souces ? Je n'en laisse pas pour les draps de Bellecour, c'est très facilement trouvable.

et oui le 18/11/2025 à 16:51
roulette russe a écrit le 18/11/2025 à 12h16

On peut avoir confiance en JM Aulas en matière de végétalisation : Il a fait installer une PELOUSE au centre de son stade en béton.

et prolonger le metro A jusqu’à son stade

nim le 18/11/2025 à 15:52
Limitation des possibilités a écrit le 18/11/2025 à 12h29

Dingue que certains végétalisent sans volonté punitive, sans volonté de bloquer et contraindre ceux qui n'ont pas la même façon de voir les choses.

En l’occurrence Alain Giordano c’est monsieur 600 000 € de jardinières rue Edouard Herriot, ce qui avait mis automobilistes, cyclistes, piétons et usages des bus d’accord.

Limitation des possibilités le 18/11/2025 à 12:29
roulette russe a écrit le 18/11/2025 à 12h16

On peut avoir confiance en JM Aulas en matière de végétalisation : Il a fait installer une PELOUSE au centre de son stade en béton.

Dingue que certains végétalisent sans volonté punitive, sans volonté de bloquer et contraindre ceux qui n'ont pas la même façon de voir les choses.

indécence le 18/11/2025 à 12:28

Quelle honte que ce plaisantin sorte du placard où il devrait rester!
Il a été un maire d'arrondissement pitoyable, plus occupé par sa petite personne qu'au service de ses administrés. Et il veut faire un come-back en soutenant l'affairisme de service JMA.
Il ne doute de rien. Mais nous les électeurs du 9eme n'avons pas oublié son passage transparent à la mairie de Valmy. A dégager

LFI 69 le 18/11/2025 à 12:26

"Jean-Michel Aulas est plein d'idées"

On les connaît les idées d'Aulas.
Payer aux contribuables de la Métropole des terrains au prix agricole puis construire et revendre après pour son compte personnel les mêmes terrains au prix du constructible + les constructions à coup de dettes garanties par la Caisse des Dépôts à savoir encore les contribuables.

HUG003 le 18/11/2025 à 12:25

Comme quoi les écolos ne sont pas tous sectaires, dogmatiques et méprisants....mais c'est vrai qu'avec les militants qu'on subit depuis 2020 ils donnent une telle image déplorables et lamentable avec leur façon de faire.

roulette russe le 18/11/2025 à 12:16

On peut avoir confiance en JM Aulas en matière de végétalisation : Il a fait installer une PELOUSE au centre de son stade en béton.

