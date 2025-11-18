Alain Giordano : "Jean-Michel Aulas va avancer sur le concret en termes de végétalisation"

C'est l'une des prises de guerre de Jean-Michel Aulas pour cette campagne. L'ancien maire du 9e arrondissement, ancien adjoint aux Espaces Verts de Gérard Collomb et surtout ancien membre d'EELV, Alain Giordano, soutient le candidat face à Grégory Doucet.

"J'ai toujours été concentré sur le concret, ce qu'on peut faire pour améliorer une ville. Ce qui est fait actuellement, ce ne sont pas de mauvaises choses. Mais est-ce qu'on a réalisé des choses en termes de densification des espaces verts ? Peut-être pas", explique-t-il.

Alain Giordano rappelle que sous Gérard Collomb, il y a eu l'inauguration de plusieurs parcs comme Blandan ou du Vallon.

"Jean-Michel Aulas va avancer sur le concret. On va pouvoir avancer sur le cercle vertueux de la création de grands espaces verts", poursuit-il.

"Jean-Michel Aulas est plein d'idées", promet enfin Alain Giordano. A voir donc les propositions qui se font attendre.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.