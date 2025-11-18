Alain Giordano : "Jean-Michel Aulas va avancer sur le concret en termes de végétalisation"

C'est l'une des prises de guerre de Jean-Michel Aulas pour cette campagne. L'ancien maire du 9e arrondissement, ancien adjoint aux Espaces Verts de Gérard Collomb et surtout ancien membre d'EELV, Alain Giordano, soutient le candidat face à Grégory Doucet.
"J'ai toujours été concentré sur le concret, ce qu'on peut faire pour améliorer une ville. Ce qui est fait actuellement, ce ne sont pas de mauvaises choses. Mais est-ce qu'on a réalisé des choses en termes de densification des espaces verts ? Peut-être pas", explique-t-il.
Alain Giordano rappelle que sous Gérard Collomb, il y a eu l'inauguration de plusieurs parcs comme Blandan ou du Vallon.
"Jean-Michel Aulas va avancer sur le concret. On va pouvoir avancer sur le cercle vertueux de la création de grands espaces verts", poursuit-il.
"Jean-Michel Aulas est plein d'idées", promet enfin Alain Giordano. A voir donc les propositions qui se font attendre.
chasser ceux qui ont besoin de leur voiture est-ce apaisant. Doucet n’est pas Lyonnais.Signaler Répondre
tu penses que les gens vont a l'OL land pour OL land ? c'est juste pour les artistesSignaler Répondre
C'est ce qu'ont fait les différents maire de Lyon depuis plusieurs mandats quand ils avaient la main sur cela, Doucet n'a pas rien fait, c'est une compétence de la Métropole de nos jours.Signaler Répondre
La vision de l'homme ne fait peut-être pas rêver mais chaque fois qu'il y a un évenement à OL Land malgré les prix c'est toujours complets. C'est GAGA non ?Signaler Répondre
Demander le métro pour avoir en définitif le tramway c'est une méthode de négociations qui a bien fonctionné.Signaler Répondre
Ce qui est drôle, c'est que les élus EELV de Rhône Amont sont contre le grand stade, mais leur maitre métropolitain Bruno Bernard est un fervent supporter de l'OL et ami de JMA. C'est compliqué.
Le gars est tellement chiant à écouter parler, qu’il en a endormi Raphaël Ruffier. On a peté le record de durée d’émission : 17 mn !Signaler Répondre
Je n’ai qu’une envie : aller me coucher maintenant en oubliant vite les contradictions de cette girouette !
Du balai !
Oui. Végétaliser, chasser les voitures inutiles, favoriser les modes doux, c'est la meilleure façon de rendre la ville aux Lyonnais.Signaler Répondre
Oui c’est pour ça que aulas veut son métro Jusqu’à son stadeSignaler Répondre
Ce qu'a fait Doucet pour Lyon c'est le rêve total, le meilleur maire depuis des siècles, ce qu'il a réalisé pour Lyon restera dans les mémoires.Signaler Répondre
Eh oui Fifi a bien perdu de sa superbe…. mais il est encore loin de la réalitéSignaler Répondre
Oui je connais le tram T7Signaler Répondre
C'est bien ce que je dis, OL vallée est couvert par un accés tram en l'occurence le T7 et non pas par le metro A.
Je parlais simplement de l'indication que donnait votre ton méprisant qui me faisait penser à la manière de faire des écolos et leur mentalité, rien de plus, ce n'est pas une histoire que ça me "déplaise" et pas plus en rapport avec des "oeillères partisanes", ni sortir d'un parti pris.Signaler Répondre
Imaginons la scène :Signaler Répondre
le directeur de campagne qui dit "et si on focalisait la campagne sur les arbres ?" "ahah elle est bien bonne, on va pas faire ça, c'est trop énorme, les gens ne vont jamais gober un truc pareil" "mais justement on va miser la dessus et ratisser très large !" "t'es trop fort, allons-y ça peut marcher !"
Quand tu vois L’OL land, la vision de l’homme ne fait pas rêverSignaler Répondre
Loupé !!!Signaler Répondre
La bécasse qui lui a succédé est aussi nulle si ce n'est plus. Donc votre déduction est totalement stupide.
Ni Doucet ni Aulas ne vous en déplaise.
Sortez de votre parti pris et de vos œillères partisanes.
Parler d'indécence quand on voit comment fonctionne et les prises de position de la militante actuelle qui sert de maire, vous rigolez pour illustrer le paille/poutre ? Quoi qu'avec votre niveau de mépris vous indiquez davantage une mentalité de type militant ou électeur EELV...Signaler Répondre
Lisez l’article, c’est écrit dès la seconde phrase, “ancien adjoint aux Espaces Verts de Gérard Collomb”. Quel adjoint s’occupait du dossier des gérardinières à votre avis ?Signaler Répondre
Pour le budget prévu pour les bouts de bois qui ont fini à pourrir honteusement dans un coin, il se retrouve facilement sur Internet.
tu sais rien : tu connais le tramway T7 ?Signaler Répondre
Alain Giordano était écologiste.Signaler Répondre
Alain Giordano est transparent.
Les écologistes sont-ils transparents ?
non,Signaler Répondre
c'est un accès tram et c'est une bonne idée car cela évite beaucoup de trajets en voiture
Pitoyable spectacle de rampants aux bottes de JMA.Signaler Répondre
Mon rififi a l' air contrarié, être écologiste sans dogmatisme, c est dur a constater....😂😂Signaler Répondre
JMA❤️❤️❤️❤️
Un million de moins que les draps de la place Bellecour.Signaler Répondre
Sinon, vous pouvez donner vous souces ? Je n'en laisse pas pour les draps de Bellecour, c'est très facilement trouvable.
et prolonger le metro A jusqu’à son stadeSignaler Répondre
En l’occurrence Alain Giordano c’est monsieur 600 000 € de jardinières rue Edouard Herriot, ce qui avait mis automobilistes, cyclistes, piétons et usages des bus d’accord.Signaler Répondre
Dingue que certains végétalisent sans volonté punitive, sans volonté de bloquer et contraindre ceux qui n'ont pas la même façon de voir les choses.Signaler Répondre
Quelle honte que ce plaisantin sorte du placard où il devrait rester!Signaler Répondre
Il a été un maire d'arrondissement pitoyable, plus occupé par sa petite personne qu'au service de ses administrés. Et il veut faire un come-back en soutenant l'affairisme de service JMA.
Il ne doute de rien. Mais nous les électeurs du 9eme n'avons pas oublié son passage transparent à la mairie de Valmy. A dégager
"Jean-Michel Aulas est plein d'idées"Signaler Répondre
On les connaît les idées d'Aulas.
Payer aux contribuables de la Métropole des terrains au prix agricole puis construire et revendre après pour son compte personnel les mêmes terrains au prix du constructible + les constructions à coup de dettes garanties par la Caisse des Dépôts à savoir encore les contribuables.
Comme quoi les écolos ne sont pas tous sectaires, dogmatiques et méprisants....mais c'est vrai qu'avec les militants qu'on subit depuis 2020 ils donnent une telle image déplorables et lamentable avec leur façon de faire.Signaler Répondre
On peut avoir confiance en JM Aulas en matière de végétalisation : Il a fait installer une PELOUSE au centre de son stade en béton.Signaler Répondre