"On est capable de la transformer cette ville" : les écologistes font le bilan de la végétalisation à la Part-Dieu

Ce jeudi, le président de la Métropole, Bruno Bernard, et le maire de Lyon, Grégory Doucet, ont présenté une partie des futurs aménagements et de la végétalisation du quartier de la Part-Dieu, en pleine transformation (et en travaux) depuis plusieurs années.

Construit dans les années 1960, le quartier est jugé trop minéral et peu adapté à la vie de quartier. La végétalisation va donc s’accélérer, avec pour objectif 7 hectares de nouveaux espaces publics paysagers d’ici fin 2025.

"Cette révolution paysagère elle n’est pas qu’un concept, c’est une véritable attente des habitants", annonce le maire de Lyon, Grégory Doucet

Parmi ces sept hectares, on retrouve la place Béraudier, dont la livraison est prévue en fin 2025. Repensée comme un îlot de fraîcheur, elle accueillera 55 arbres plantés dans des fosses végétales créées sur une dalle de parking, une couverture verte inédite juste devant la gare Part-Dieu.

Cet espace se prolongera à l’ouest jusqu’au pied de la bibliothèque Part-Dieu. Le projet a été entièrement repensé pour créer un lien naturel entre la place Béraudier et le futur bois de la Part-Dieu, situé entre le boulevard Vivier-Merle et la rue Garibaldi. Ce bois d’un hectare sera aménagé en deux phases : une première livrée fin 2025, une seconde, encore plus dense en végétation, après 2026. Le coût de cette première phase est estimé à 2,7 millions d’euros.

Mais il ne s’agit pas uniquement de planter des arbres. Des travaux d’aménagement sont aussi prévus : espaces pour se poser, réorganisation des pistes cyclables, nouveaux lieux de passage et de détente, le tout pour offrir un environnement plus sûr et agréable aux habitants du quartier.

"Il y a une forte baisse de la circulation, ce qui plaît aux riverains et aux commerçants. Ce projet ne fait que des heureux. On veut adapter le territoire de manière joyeuse et positive.", ajoute le président de la Métropole Bruno Bernard.

La rue des Cuirassiers et la rue de la Rize seront également végétalisées, avec davantage d’arbres plantés pour renforcer la lutte contre les îlots de chaleur urbains.

Enfin, la place des Martyrs de la Résistance, autrefois un simple parking, s’est complètement métamorphosée. Plus de place pour se garer, mais désormais, c’est un véritable espace public fortement végétalisé, pensé pour accueillir un marché de proximité, un lieu de pause, et même un espace ludique. Coût des travaux : 1,5 million d’euros, pour une livraison prévue à la rentrée.

"On est capable de la transformer cette ville, on est capable de transformer un parking en jardin donc on peut l’adapter. Il est encore temps d’agir", conclut le maire de Lyon.