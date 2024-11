La trésorerie Lyon-Amendes submergée : fermeture prévue pour apaiser les tensions

Depuis plusieurs jours, la trésorerie Lyon-Amendes, située au 53 boulevard Vivier-Merle, est bondée de monde. Les gens faisaient la queue pour accéder à l’un des deux guichets ouverts quatre matinées par semaine, principalement dédiés aux demandes de délais de paiement des amendes.

La Direction régionale des finances publiques a donc rapidement pris la décision de fermer cet accueil physique au profit d’un accueil distanciel début 2025.

"Avec le souci constant de maintenir la qualité et la prise en charge des demandes des usagers, l’accueil s’effectuera dorénavant sur un format uniquement distanciel et non plus présentiel", annonce la préfecture de région sur son compte X.

Le public pourra alors prendre contact par téléphone ou par mail pour toute demande de renseignement, une contrainte supplémentaire pour les personnes éloignées du numérique.