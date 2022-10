Lyon : deux job dating organisés à la Part-Dieu et à Confluence

Après la place Bellecour et le Village des Recruteurs, place à Confluence et la Part-Dieu. Un job dating est organisé entre 10h et 17h dans chacun des deux centres où des dizaines d’offres sont à pourvoir. Une trentaine de magasins se prêtent à l’exercice dont les Galeries Lafayette, Zara ou encore Primark. Pour espérer obtenir un emploi, il suffit de se présenter avec un CV et de venir s’inscrire sur les plannings recruteurs.

Pour ceux qui n’en ont pas, pas de panique. Des ateliers sont disponibles où les candidats peuvent revoir leur CV et travailler leur image. Des simulations d’entretien sont également possibles pour mieux appréhender les rencontres avec les employeurs.