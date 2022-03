Lyon : lancement des travaux du futur centre administratif d’Etat à la Part Dieu

Ce jeudi après-midi, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Pascal Mailhos, a présenté le projet de futur centre administratif d’Etat, dont les travaux débuteront la semaine prochaine.

Ce projet a pour objectif de répondre aux besoins actuels des services de l’Etat et d’améliorer les conditions d’accueil du public.

La construction d’un nouveau bâtiment de 19 000 m², sur une nouvelle parcelle prévue pour fin 2023 constitue la première phase du projet. Cet édifice permettra d’accueillir les agents de l’État qui occupent l’actuelle cité administrative d’État.

Une fois les agents transférés dans le nouveau bâtiment, l’actuelle cité administrative sera démolie et un nouveau bâtiment administratif de l’état d’environ 15 000m² sera construit avec l’objectif d’être livré d’ici fin 2026.

Le reste de la parcelle servira à d’autres usages, par exemple pour des logements, des commerces ou encore des bureaux.

Ce sont près de 100 millions d’euros qui ont été investis par l’Etat pour ce projet majeur qui accueillera notamment les services de la Direction régionale des Finances publiques, de la Direction départementale des territoires et de l’INSEE. Une centaine d’entreprises locales pourront également en bénéficier.

Grâce à l’usage de matériaux produits ou transformés en France comme le bois, ce vaste chantier consacrera 20 000 heures à l’emploi d’insertion et participera au développement des filières françaises.

Ce bâtiment sera certifié Haute Qualité Environnementale (HQE), "bâtiment à énergie positive" et "bas carbone" car il présenterait les caractéristiques environnementales "les plus élevées", notamment avec l’usage de matériaux écologiques et à haute-performance énergétique. L’exposition et l’ensoleillement ont également été prises en compte pour limiter la consommation énergétique.

Un jardin, des terrasses végétalisées et une place publique arborée participeront à la végétalisation de la ville et du quartier.