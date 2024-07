Un nouveau commissariat déjà plus efficace à Lyon Part-Dieu

"Petit, mais bien conçu !", déclare la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, Fabienne Buccio. En effet, ce mercredi 31 juillet, un nouveau "petit" commissariat a été inauguré au cœur de la gare Part-Dieu, à Lyon. Installé dans la galerie Villette, ce commissariat est conçu pour répondre aux besoins d'une population diverse, allant des voyageurs fréquents aux résidents locaux.

"Le précédent bureau de police, situé dans le sous-sol du centre commercial, manquait de visibilité et d'accessibilité" confie Nelson Bouard, inspecteur général de la police nationale. Composé en permanence de trois policiers pour la prise de plainte et d'une adjointe administrative, ce bureau a également pour but d’être un point de chute pour les effectifs de police du secteur, y compris la sûreté ferroviaire.

L'ouverture de ce commissariat, le 20 juin 2024, a déjà livré des chiffres intéressants. En un mois, il a accueilli environ 300 personnes pour une centaine de dépôts de plainte, soit une fréquentation deux fois supérieure à celle de l'ancien bureau.

Le coût total de cette infrastructure s'élève à 900 000 euros, financé à parts égales par l'État et la région. Le représentant de la SNCF, souligne l'importance de cette initiative "dans la plus importante gare d'Europe en termes de correspondances", avant d’ajouter,"Il y avait un besoin !". En effet, avant, en cas de problème, les potentielles victimes étaient orientées vers un poste de police situé hors de la gare. "Il y avait un risque qu'ils se perdent ou renoncent à déposer plainte par peur de rater leur train, par exemple".

Avec ce nouveau commissariat, les autorités lyonnaises espèrent offrir un service plus accessible et visible, répondant aux besoins d'une population variée.