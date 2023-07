Lyon : de nombreuses unités touchées par le mouvement de soutien au policier marseillais incarcéré

Ce mardi, selon les syndicats policiers, toujours plus d’agents se sont mobilisés pour protester contre le placement en détention provisoire d’un de leur collègue, soupçonné de violences à Marseille lors des émeutes du début du mois suite à la mort de Nahel à Nanterre.

Contactée, la préfecture du Rhône a refusé d’établir un bilan du mouvement au sein de la direction départementale de la sécurité publique du Rhône. Néanmoins, des remontées approximatives sont apportées par certains policiers, sous couvert d’anonymat.

D’après nos sources sur le terrain, de nombreuses unités ont enregistré des arrêts maladie ordinaire en cascade depuis le début de semaine. Les brigades anticriminalité, notamment de nuit, seraient à la pointe de la contestation avec des groupes de fonctionnaires entièrement absents. Les brigades spécialisées de terrain seraient aussi fortement impactées par la grogne, tout comme les patrouilles de police-secours d’habitude bien visibles avec leurs véhicules siglés.

Par ailleurs, le mouvement 562 est "très bien suivi", dans toutes les divisions de la DDSP 69. Il permet aux fonctionnaires de se déclarer en situation d’attente auprès de leur hiérarchie, en écartant les prises d’initiative, et ainsi n’effectuer que les interventions urgences. Une façon de contourner l’interdiction de faire grève.

Des méthodes qui ont aussi pour but de plomber les chiffres du ministère de l’Intérieur, d’autant que la situation pourrait s’aggraver encore dans la métropole de Lyon. "Nous allons droit vers un week-end sans police", résumait un agent de l’est de l’agglomération.

"Les policiers et gendarmes sont exposés physiquement et juridiquement au quotidien. Aujourd’hui il y a énormément de refus d’obtempérer et de mouvements sociaux et nous sommes la seule solution pour stopper les débordements. Si nous faisons notre travail nous devons accepter d’être blessé ou tué ou prendre le risque, par la force légitime, de finir en garde à vue puis en détention. Les syndicats ne vont pas assez loin, les politiques n’ont pas le courage, alors nous prenons les choses en mains pour qu’un choc ait lieu dans les prochaines semaines ! Les vies de nos collègues et familles sont bouleversées. Se retrouver en garde à vue était terrible, mais en prison isolé et devoir vendre sa maison car sans salaire etc… c’est inadmissible pour un salaire de misère", détaillait aussi un autre agent de l’est lyonnais déterminé à poursuivre le mouvement.



J.D.