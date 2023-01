Végétalisation du quartier de la Part-Dieu : une réunion publique aura lieu le 16 janvier

C’est le lundi 16 janvier à 19h à l’Auditorium de Lyon qu’aura lieu une première réunion publique pour lancer la concertation autour des 5 hectares du quartier de la Part-Dieu qui seront aménagés d’ici 2026.

Ces grands aménagements concernent notamment la rue et le boisement Bouchut, l’agrandissement de la place du Lac et la rue du Lac, la promenade Garibaldi et le mail piéton de la rue Servient.

Le principal objectif de cette concertation est "d’alimenter ces études préliminaires globales et la programmation de chacun de ces espaces, autour de trois grandes thématiques : la nature en ville, les usages pour toutes et tous, les mobilités", explique la Ville de Lyon.

A noter que du 16 janvier au 10 mars, les équipes de la Société Publique Locale (SPL) Lyon Part-Dieu iront rencontrer les riverains, passants, voyageurs ou usagers du centre commercial pour recueillir leurs impressions sur les espaces publics actuels. Un questionnaire sera également disponible en ligne avec le même objectif.