Lyon : Grégory Doucet en visite dans une école chauffée au biogaz

Afin de gagner en sobriété énergétique et de limiter le recours aux énergies fossiles, la Ville de Lyon a décidé d’adapter ses bâtiments. Pour l’occasion, une visite de la chaufferie de l’école Simone Signoret, dans le 8e arrondissement de Lyon a eu lieu ce mardi matin, en présence du maire de Lyon, Grégory Doucet.

D’autres élus étaient également présents. Olivier Berzane, maire du 8e arrondissement, Sylvain Godinot, adjoint au maire de Lyon, délégué à la transition écologique et au patrimoine ou encore Stéphanie Léger, adjointe au maire déléguée à l’éducation ont rencontré et échangé avec des élèves qui participent au défi "Class’Energie" de l’ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Métropole de Lyon).

Des brèves présentations avec les enfants ont précédé un échange de questions-réponses entre les élus et les écoliers.

"Ici à Lyon, on a décidé d’être très actif sur la limitation d’émission de CO2. Et on commence aujourd’hui avec votre école", a déclaré Grégory Doucet. Outre les questions concernant le salaire du maire écologiste qui semblait davantage intéresser les élèves, les interrogations sur le biogaz ont aussi fusé.

Cette alternative aux énergies fossiles a été retenue suite à un appel d'offres lancé par la Ville de Lyon, pour atteindre son objectif de neutralité Carbone d’ici 2030. En effet, depuis le 1er janvier, ce sont près de 40 édifices municipaux qui sont chauffés au biogaz, une énergie 100% renouvelable et produite en France.

Cette solution de chauffage a donc été retenue pour une durée de trois ans, avec le fournisseur ekWateur. La fourniture en biogaz correspond à 25% du volume de consommation de la ville. Plus concrètement, cela équivaut à 40 bâtiments du patrimoine municipal, comme l’Hôtel de Ville, cinq mairies d’arrondissement, quatre piscines d’hiver, 9 écoles et 9 crèches, ainsi qu’un établissement culturel ou sportif par arrondissement (Maison de la Danse, Musée des Beaux-Arts, patinoire Charlemagne).

Ce mélange gazeux d’origine renouvelable, quasi exclusivement composé de méthane, utilisé comme source d’énergie notamment pour produire de la chaleur, est constitué à partir "de la dégradation de déchets organiques issus de l’agriculture qui libèrent le biogaz lors de leur décomposition selon un processus de fermentation".

D’un point de vue avantages, le biogaz permet le remplacement de l’extraction de gaz fossile, la valorisation des déchets agricoles, mais surtout, cette forme d’énergie présente une "garantie d’origine française", qui permet une production locale, essentielle aux yeux de la municipalité écologiste lyonnaise.

"Quels sont les inconvénients du biogaz ?", la question posée par un enfant a installé un court froid dans la salle de classe déjà peu chauffée (mais pas du niveau de la cour dégenrée). "Son prix", répondra un des élus qui ne s'éternisera pas sur le sujet.

"Pour assurer la neutralité climatique, nous devons désormais laisser les énergies fossiles sous terre. Le biogaz français est une alternative locale fiable qui valorise les déchets", a détaillé Sylvain Godinot, 2e adjoint au maire de Lyon, délégué à la transition écologique et au patrimoine.

Pour rappel d'autres actions ont été mises en place par la Ville de Lyon dans le cadre de son plan d’action climat air énergie et de la démarche Lyon 2030. Le recours aux énergies renouvelables par réseaux de chaleur urbains, photovoltaïques, biomasse ou autres sont toujours en cours dans la Métropole de Lyon.

J.N.