Lyon : vous allez pouvoir "courir utile" ce samedi

"Courir et marcher utile", voilà les maîtres-mots de la manifestation ouverte à tous. Il n’y aura pas de chronomètre, ni de parcours balisé et pas de frais d’inscription. Les coureurs pourront emprunter un chemin de 5 à 12 kilomètres selon les niveaux et les marcheurs réaliser une randonnée famille de 3 kilomètres.

L’objectif vise à partager un bon moment sportif et utile pour la planète car des collectes de déchets seront réalisées par les différents groupes. Des associations sensibles à la cause écologique accompagneront l’évènement et seront présentes toute la matinée pour participer aux animations. Une collecte de matériel sportif sera organisée pour permettre aux participants de donner une seconde vie à leurs affaires.

Le programme :

Courir utile à Lyon se déroulera sur toute la matinée de 9H30 à 12H.

• Rendez-vous à 9h30 : Square Delestraint dans le 3eme arrondissement de Lyon

• 10h : Départ des trails de 5 à 12 km

• 10h30 : Départ de la randonnée familiale de 3 km. Durant cette randonnée les enfants seront plongés dans une chasse aux déchets

• 11h30 : Retour des différents groupes pour une mise en commun des déchets.