Un événement unique à Lyon pour la Journée Mondiale du Bien-être et du Sport Santé

À l’occasion de la Journée Mondiale du Bien-être et du Sport Santé, le Comité Départemental Éducation Physique et Gymnastique Volontaire 69 (EPGV) organise un événement spécial.

Les bénévoles du comité et les adhérents des 80 clubs affiliés du Rhône et de la Métropole participeront à une chorégraphie en plein air. Déhanchés et pas de bourrée se suivront pour attirer le maximum de passants afin de promouvoir les bienfaits d’une activité physique régulière. Une pause pourra s’effectuer au stand d’information qui présentera les sports proposés par la fédération EPGV.

Pour rappel, une activité physique régulière permet, entre autres, d’améliorer sa qualité de vie, prévenir des maladies cardiovasculaires et réduire jusqu’à 50% les risques de diabète de type II.