Plusieurs ministres à Lyon pour présenter la nouvelle stratégie française en santé mondiale

Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention viennent à Lyon ce jeudi afin de présenter la stratégie française de santé mondiale 2023-2027.

"Cette stratégie, fruit d’une construction collective, définit pour les cinq années à venir le cadre d’orientation et d’action de l’ensemble des acteurs français dans ce domaine. Elle s’articule autour de cinq ambitions : contribuer à atteindre les objectifs du développement durable, investir sur la prévention, réduire les inégalités de santé, en travaillant sur toutes ses composantes sociales et environnementales, renforcer l’approche "Une seule santé" pour mieux prévenir et se préparer aux prochaines crises et urgences sanitaires de portée mondiale, prendre en compte les conséquences du changement climatique sur la santé et l’empreinte des systèmes de santé sur l’environnement et promouvoir les valeurs, l’expertise, la recherche, le savoir-faire français, les innovations et les partenariats", peut-on lire dans un communiqué du gouvernement.

Dans le cadre de ce déplacement, les trois ministres se rendront notamment sur le chantier de la future Académie de l’Organisation Mondiale de la Santé et au Centre international de recherche contre le cancer (CIRC) dans le 7e arrondissement.