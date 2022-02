La Ville de Lyon réunit plusieurs maires européens et s'engage pour la santé de ses habitants

Plusieurs maires européens sont attendus dans la capitale des Gaules pour établir une déclaration de politique commune concernant le rôle que peuvent remplir les collectivités pour prévenir des crises futures, en diminuant les impacts et en améliorant les réponses.

Organisé par la Ville de Lyon et soutenu par la Métropole, le sommet virtuel "Santé des villes, santé des habitants" réunira près d’une vingtaine de villes européennes ce mercredi et aura pour objectif de fédérer les collectivités qui inscrivent leur politique sanitaire dans une démarche "One health".

Ce dialogue entre scientifiques et élus permettra d’examiner les causes profondes des pandémies, de partager les bonnes pratiques et d’identifier des leviers européens en matière de santé globale et de résilience de nos systèmes de santé.

"Alors que l’épidémie de COVID-19 a souligné l’importance des Villes dans la gestion de la crise à travers la mobilisation de services publics de proximité, la participation des collectivités pour adopter une démarche de santé globale est apparue comme étant d’autant plus impérative", souligne la Ville de Lyon.



A l’issue de ce sommet, une déclaration de politique commune sera signée par les villes participantes, parmi lesquelles Barcelone, Francfort, Athènes, Paris, Leipzig, Birmingham, Lyon ou Braga. Le texte insistera notamment sur "la nécessité de prévenir et combattre durablement les épidémies à travers une approche préventive en agissant sur leurs causes profondes et les facteurs qui les aggravent : destructions des écosystèmes et réchauffements climatiques, modes de production agricoles, maladies chroniques, fragilisation des systèmes de santé".

Cette déclaration sera portée à la connaissance des ministres européens de la Santé, présents lors d’un dîner à l’Hôtel de Ville de Lyon, ce jeudi.