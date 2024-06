150 cas de coqueluche signalés depuis le début de l’année en Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis le début de l’année 2024, l’ARS a reçu plus de 150 signalements contre 11, pour l’année 2023.

Le Rhône est le troisième département le plus touché avec 20 signalements, après la Haute-Savoie et la Savoie qui recensent respectivement, 30 et 31 cas depuis février 2024. Cette augmentation signifiante témoigne d’une circulation importante de la maladie sur le territoire rhodanien et auvergnat.

Pour rappel, la coqueluche est une maladie respiratoire très contagieuse qui touche principalement les nourrissons et les personnes vulnérables. L’un des principaux symptômes est la présence d’une quinte de toux violente et répétitive qui touche le malade essentiellement la nuit. Dans les cas les plus graves, la maladie peut provoquer d’importantes détresses respiratoires.

La vaccination, seul remède pour endiguer la maladie

Parmi les populations les plus à risques se trouvent les nourrissons de moins de six mois, les personnes âgées, les immunodéprimés et les femmes enceintes. L’ARS rappelle que le meilleur moyen de lutter contre la maladie reste la vaccination.

Cette dernière est obligatoire pour les nourrissons et les femmes enceintes dès le second semestre de grossesse. Elle est notamment recommandée aux "personnes susceptibles d’être en contact étroit avec le nourrisson ainsi qu’aux personnes fragiles et aux personnels de santé".

L’ARS complète en rappelant que "le vaccin contre la coqueluche efficace les premières années, doit être réitéré à l’âge adulte à partir de 25 ans puis tous les 20 ans jusqu’à 65 ans". En cas de symptômes, il est conseillé de consulter un médecin, de respecter les gestes barrières et de s’isoler.