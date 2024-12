Auvergne-Rhône-Alpes : pas d’augmentation de la mutuelle régionale en 2025

Bien que les mutuelles aient annoncé une hausse minimale de leurs tarifs de 6 % pour l’année 2025, celle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de ne pas prendre part à cette augmentation grâce à l’aide de ses partenaires. C’est la deuxième plus forte croissance de tarifs depuis ces cinq dernières années.

Pour préserver le pouvoir d’achat des habitants de la région, la Région a lancé en septembre 2024 "Ma Mutuelle Région Auvergne-Rhône-Alpes", une mutuelle accessible à tous garantissant des tarifs attractifs et une meilleure couverture de santé.

Aujourd’hui ce sont près de 300 000 personnes qui ne bénéficient pas de complémentaire de santé. La Région propose alors trois offres de mutuelle pour préserver le pouvoir d’achat avec des tarifs attractifs et moins chère pour les étudiants de 18 à 30 ans à partir de 20 euros. Une attention particulière est portée sur la prévention et les soins post-cancers.

"Aujourd’hui, les mutuelles deviennent de plus en plus onéreuses. Cela se traduit pour les étudiants par des choix de non-soins, et pour les retraités, par des décisions douloureuses comme ne pas consulter un dentiste. Nous venons corriger cette situation en soutenant les habitants, afin qu’ils puissent accéder aux soins auxquels ils ont droit", déclare Fabrice Pannekouke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.