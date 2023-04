La Ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé sera à Lyon ce vendredi

Le Centre Léon Bérard accueillera la Ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé ce vendredi dans le cadre du débat sur la fin de vie. Spécialisé en cancérologie, ce centre propose un accompagnement personnalisé des malades et de leurs en proches en stade avancé de cancer et en fin de vie.

Cette visite répond à la demande d’Emmanuel Macron de coconstruire un projet de loi avec les soignants et les parlementaires. L’objectif final est "d’ouvrir une aide active à mourir et développer une stratégie décennale pour la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs", souligne le Ministère dans un communiqué.

Dans ce cadre, la Ministre assistera à une présentation du Centre, du département de soins palliatifs adultes et à une présentation d’une consultation à destination des aidants et du parcours aidant entre 14 heures 30 et 17 heures 30.