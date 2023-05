"Un déménagement nécessaire pour mieux lutter contre les cancers" : inauguration à Lyon des nouveaux locaux du CIRC

Ce sont avec ces mots que la directrice du CIRC, la Dr Elisabete Weiderpass, justifie le déménagement des 350 chercheurs du CIRC (Centre de Recherche International sur le Cancer) de Grange Blanche à l’avenue Tony Garnier dans le 7ème arrondissement. A la vue de l’augmentation presque exponentielle du nombre de cas de cette maladie, "ce déménagement est devenu nécessaire si l’on veut mieux lutter contre les cancers", explique la directrice des lieux.

Une infrastructure pensée pour optimiser une "science ouverte"

Ce sont donc des locaux flambants neufs qui accueillent désormais les chercheurs du CIRC. Plus de 11 000 mètres carrés de surface dont 1600 dédiés aux laboratoires de niveau P1 à P3, une nouvelle biobank capable d’accueillir près de 10 millions d’échantillons venus du monde entier, une zone de quarantaine ou encore une salle de culture cellulaire… Le nombre de personnes pouvant se trouver sur le site va d’ailleurs augmenter pour passer de 350 à 500 "dans un futur proche", et pourra même atteindre un millier grâce au télétravail.

L’ensemble des laboratoires se trouvent au premier étage pour faciliter les échanges entre les chercheurs, les bases de données sont ouvertes à la communauté scientifique et le CIRC compte bien augmenter ses collaborations internationales prochainement. Ce nouveau bâtiment se trouve au cœur du biodistrict de Lyon, qui accueillera également la future académie de l’OMS. Autant de coopération qui visent à améliorer la recherche contre une maladie si difficile à cerner et soigner. "Il est très important que les chercheurs aient une base physique pour se rencontrer, pour échanger et travailler ensemble", ajoute la Dr Elisabete Weiderpass.

Des recherches qui profitent au monde entier

Si le CIRC est physiquement présent dans la capitale des Gaules, c’est bel et bien le monde entier qui profite des trouvailles et avancées scientifiques des chercheurs. Pas moins de 150 pays comptent des collaborateurs du CIRC et près de 94% des articles publiés sont le fruit de collaborations internationales.

"Le CIRC témoigne de la politique de santé que veut conduire la France. Les cancers vont devenir la première cause de mortalité évitable dans le monde, il est donc essentiel que la France soit présente sur ce dossier", indique François Braun, le ministre de la Santé, présent sur les lieux pour l’inauguration de ces nouveaux locaux. Ce dernier a d’ailleurs dû modifier quelque peu son itinéraire d’arrivée pour ne pas entendre la "casserolade" organisée par les syndicats réclamant le retrait de la réforme des retraites et une hausse des salaires dans le milieu médical. Le professeur Jérôme Salomon, sous-directeur général de l’OMS, ajoute que "l’avenir est à un CIRC plus fort et à une OMS plus forte pour lutter plus efficacement contre les cancers".

Ce sont l’Etat français, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon qui ont co-financés ce bâtiment pour un coût total de 60 millions d’euros.

T.B.