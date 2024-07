La Métropole de Lyon accorde une subvention de 250 000 euros au bureau lyonnais de l'OMS

L'enveloppe doit permettre de soutenir le programme d'actions 2024 du bureau, "notamment dans l'organisation de formations spécifiques aux équipes d'intervention rapide pour apporter une réponse immédiate à une flambée épidémique ou une catastrophe naturelle".

L’ensemble du programme d’actions du bureau lyonnais de l’OMS vise l’objectif d'un milliard de personnes supplémentaires mieux protégées face aux situations d’urgence sanitaire.

"En soutenant financièrement les actions réalisées par le Bureau OMS de Lyon, la Métropole confirme son engagement aux côtés de ce grand acteur de la santé mondiale, qui contribue au renforcement de nos capacités à dépister et à lutter contre les maladies émergentes ou épidémiques au niveau national et international. Nous attendons avec impatience l’emménagement de l’OMS à l’automne 2024 dans le bâtiment qui accueillera, au cœur du Biodistrict Lyon-Gerland, son Bureau lyonnais et son Académie", a réagi Emeline Baume, vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée à l’Économie.

Le Campus OMS de Lyon permettra à l’Académie de l’OMS de disposer d’espaces de haute technologie pour l’organisation de formations collaboratives, la recherche en éducation et l’innovation pédagogique. Il accueillera également un centre de simulation des urgences sanitaires d'envergure mondiale qui utilisera des technologies immersives pour permettre aux agents de santé d’affiner leurs compétences dans le cadre de scénarios réalistes, y compris la prise en charge de victimes en grand nombre ou la gestion des épidémies.