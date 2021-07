Lutte contre le cancer : l'OMS appelle aux dons pour le nouveau site du CIRC à Lyon

Le Centre International de Recherche contre le Cancer (CIRC), fondé par le général De Gaulle et les Nations Unies, joue un rôle-clef dans la lutte contre ces maladies qui entraînent la mort de 10 millions de personnes chaque année dans le monde. Ses différents pôles stratégiques travaillent avec des chercheurs répartis dans 140 pays, notamment pour trouver des solutions pour la prévention des différents cancers.

Implantée dans le 8e arrondissement depuis 1965, l'institution affiliée à l'OMS va donc poser bagage dans le 7e arrondissement et sera encerclée par les laboratoires P4 Jean Mérieux, Eurofins, Boehringer Ingelheim et Bioaster.

A l'origine, le coût des travaux de construction était estimé à 48 millions d'euros. La Métropole de Lyon avait fait un chèque de 18 millions, l'Etat de 17 millions tandis que la Région Auvergne-Rhône-Alpes avait investi 13 millions d'euros pour le nouveau siège de la seule agence de l'ONU implantée en France, mis à part l'UNESCO à Paris.

Un appel aux dons pour "impliquer les gens"

Si les travaux structurels sont déjà presque terminés, le manque de fonds se fait sentir pour le renouvellement de l'équipement intérieur. Seuls sept des douze millions d'euros visés ont été récoltés, notamment grâce à un don d'un million d'euros de la part de la famille lyonnaise Mérieux.

Alors les équipes de l'OMS ont eu l'idée de lancer un appel aux dons ouvert à tous. Tous les particuliers peuvent ainsi donner au minimum 50 euros (17 euros après défiscalisation) sur un site internet dédié. En contrepartie, le CIRC fera inscrire le nom du donateur sur les grandes baies vitrées au rez-de-chaussée du bâtiment.

Une manière pour les scientifiques de "construire un élan et d'impliquer les gens", explique Clément Chauvet, responsable des relations externes du CIRC. "Il faut comprendre qu'on travaille pour le monde (...) et que notre agence appartient aux gens", poursuit-il en ajoutant que faire un don, "c'est faire un effort au bénéfice de tous".

Et cette volonté d'ouverture vers le monde se retrouve aussi dans le futur bâtiment lui-même.

Un "Nouveau Centre" ultra technologique et ouvert à tous

Le CIRC est une agence de renommée internationale. Pourtant, elle reste très méconnue des Lyonnais et du grand public. Sa directrice, le docteur Elisabete Weiderpass, Clément Chauvet et Elisabeth Françon, cheffe de projet du "Nouveau Centre", rejettent une partie de la faute sur l'ancien bâtiment de Grange-Blanche. Cette "tour d'ivoire" avait un aspect beaucoup trop vertical et excluant, jugent-ils.

Alors pour le nouveau site, tout a été pensé en fonction du public. Le bâtiment de 11 500 m² aura deux grandes ouvertures boisées, sera entièrement vitré et équipé des dernières technologies domotiques. On peut prendre pour exemple ces bosquets métalliques qui feront le tour des vitres et qui, en fonction de l'ensoleillement, se déploieront et se rétracteront sans même consommer d'électricité. Les vitres donnant sur le grand jardin intérieur seront imprégnées de "pixels" plus ou moins obstruants en fonction de la température.

Cet écrin de nature interne s'inscrit lui aussi dans la dimension symbolique de l'édifice. Sa forme circulaire représente à la fois une cellule humaine et la pratique d'une "science ouverte" sur le monde. À noter que des ateliers et des visites grand public seront à terme proposés.

Pour faire un don, graver son nom sur les parois et ainsi soutenir la lutte contre le cancer, il suffit de se rendre sur le site internet créé pour l'occasion et de suivre les instructions.

L.M.