Le bureau de l'OMS à Lyon fête ses 20 ans

Cet évènement était organisé par l’OMS et la Métropole de Lyon, représentée par son président Bruno Bernard, en présence de différents acteurs locaux, régionaux, nationaux et mondiaux de la santé publique comme la Fondation Mérieux.

Dans une vidéo diffusée pour l'occasion, le ministre de la santé, Olivier Véran, a rappelé que "le bureau OMS de Lyon aura un rôle important à jouer dans la prochaine architecture de santé mondiale".

Le bureau lyonnais avait été créé pour "renforcer les capacités en matière de préparation et de riposte face aux épidémies, en particulier dans les pays aux ressources et infrastructures de santé moins développées".

"Le bureau de Lyon joue un rôle important dans la préparation opérationnelle et la riposte mondiale de l'OMS aux épidémies et aux pandémies, y compris le COVID-19", a notamment déclaré le Dr Mike Ryan, directeur exécutif du Programme d'urgence sanitaire de l'OMS. "Il s'est imposé comme Centre d'Excellence dans le renforcement des laboratoires de santé publique, montrant que la vision et l'investissement collectifs de l'OMS et des partenaires fondateurs du Bureau de Lyon ont porté leurs fruits".

Le Bureau de Lyon a ainsi aidé des milliers de laboratoires dans plus de 100 pays à améliorer la qualité de leur capacité de dépistage de la COVID-19. Il a rapidement créé une communauté en ligne pour permettre à des milliers de professionnels de laboratoire de plus de 180 pays de communiquer ensemble, d’apprendre les uns des autres et de collaborer les uns avec les autres.