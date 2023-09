Le RN Auvergne-Rhône-Alpes réclame la généralisation du port de l’uniforme et tacle Laurent Wauquiez 

Ce lundi matin, un communiqué du groupe Rassemblement National et Localistes au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a été diffusé avec un objectif clair : appeler à la généralisation du port de l’uniforme à l’école.

"Face aux offensives permanentes et de plus en plus massives du port de tenues religieuses ou séparatistes dans nos établissements scolaires, il est impératif de réagir et d’imposer une tenue commune, symbole de laïcité et d’égalité sociale", jugent les élus signataire, notamment Andréa Kotarac président du groupe. Ils précisent qu’entre 2022 et 2023, une augmentation de "120% d’augmentation des atteintes à la laïcité" a été enregistré "dans nos établissements, de l’Ardèche au Cantal en passant par l’Isère, le Rhône, le Puy de Dôme".

"Monsieur Wauquiez a proposé une aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en place d’expérimentations de l’uniforme dans les lycées. Nous, au Rassemblement National, sommes favorables à une implication bien plus puissante auprès de tous les établissements scolaires, même ceux qui ne sont pas gérés par la Région. Il y a quelques mois, à l’Assemblée Nationale, les députés du Rassemblement National ont déposé un projet de loi pour instituer l’uniforme. Les groupes de la majorité et de la NUPES ont voté contre. Monsieur Wauquiez aura-t-il le courage de mener ce combat au niveau régional, notamment en adoptant nos propositions qui iront dans ce sens ? ", tacle aussi le groupe RN présidé par Andréa Kotarac, en évoquant "quelques expérimentations timides ici ou là".

Pour rappel, le président de la Région avait évoqué sa volonté de tester l’uniforme dans "au moins cinq lycées différents". Une mesure qui fait suite à celle du gouvernement sur l’interdiction du port de l’abaya. Les établissements concernés n’ont pas encore été annoncés.