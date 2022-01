Lyon : les professionnels de santé et d’action sociale ont fait grève ce mardi

La journée de mobilisation nationale a débuté ce mardi matin par une assemblée générale vers 10h devant la Bourse du travail dans le 3e arrondissement de Lyon. Puis le rendez-vous pour le début de la manifestation a été fixé à 14h, Place Jean Macé dans le 7e arrondissement.

Le cortège s’est ensuite déplacé jusqu’à la préfecture du Rhône, toujours sous l’encadrement des forces de l’ordre.

Ils étaient plus de 400 et de tous âges à avoir répondu présent à l’appel de la CGT et du SUD, brandissant des pancartes "salariés épuisés, usagers en danger" ou encore "travailleurs sociaux, les oubliés du Ségur".

Les syndicats appelaient à manifester pour dénoncer la "dégradation des conditions de travail" et le manque d’effectifs. Ils demandaient "de meilleures conditions de travail", l’embauche de plus de personnels, l’ouverture de lits ou encore une augmentation des salaires d’au moins 300 euros notamment des 183 euros du Ségur pour tous.

Pour rappel, le secteur sanitaire, social et médico-social avait manifesté le 7 décembre dernier pour les mêmes revendications, rassemblant ainsi plus de 3 000 personnes à Lyon.

J.N.