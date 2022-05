Lyon : finis les tabous sur la maladie de Crohn à bord du bus MICI&Moi

La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique touchent plus de 2 millions de personnes en Europe dont 273 000 personnes en France. Et c’est à bord du bus MICI&Moi, entièrement relooké, que des intervenants spécialisés abordent le sujet. MICI&Moi c’est 4 tours de France depuis 2017 aux pieds de 31 CHU cliniques et plus de 1 700 visiteurs.

Co-construit par Janssen, l’afa Crohn RCH France et les équipes soignantes des centres hospitaliers partenaires, le bus sera garé à l’Hôpital Lyon Sud – HCL, sur le parking du Bâtiment 3C de 10h à 17h. Un évènement pour sensibiliser le grand public, les patients et les aidants. L’objectif est de libérer la parole sur ces maladies souvent taboues que les patients, eux-mêmes évoquent rarement.

"En tant qu’association de patients, aller à la rencontre des malades et des proches est au cœur de nos missions pour leur proposer de l’information, du soutien et de l’accompagnement au quotidien. Et parce que nos outils sont adaptés aux besoins des patients, nous pourrons proposer sur le bus MICI&Moi, l’application MICI Connect qui permet de faire perdurer ces moments d’échanges par un véritable coaching personnalisé à domicile", témoigne Anne Buisson, directrice adjointe de l’afa Crohn RCH France.

Les visiteurs pourront rencontrer les intervenants et découvrir la nouveauté de cette année : le plateau pédagogique "MICI es-tu ?", animé par une infirmière ? Le plateau vise à permettre aux participants d’acquérir des connaissances et d’échanger autour de thématiques diverses comme les droits sociaux, les traitements, l’alimentation…Organisée sous forme de parcours, l’activité se veut ludique.

Comme les années précédentes, les ateliers phares de MICI&Moi seront animés par un gastro-entérologue, un diététicien et un assistant social.