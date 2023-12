Recyclerie Sportive : des box pour récolter des anciennes affaires de sport

Les matériels sportifs représentent chaque année plus de 100 000 tonnes de déchets et seulement 5% sont réemployés.

Alors, pour répondre aux enjeux écologiques et sociaux le collectif de la Matmut Le Sport TRES Collectif et les engagements LOU Green du Fonds de dotation LOU Attitude collaborent avec la Recyclerie Sportive en vue de favoriser une consommation du sport solidaire et responsable. Leur objectif commun est de permettre d’accéder plus facilement aux équipements et à la pratique du sport.

Tournée autour de l’économie circulaire, leur démarche a déjà vu le jour lors du match de rugby Lyon-Perpignan la saison dernière. Des box étaient disposés pour collecter du matériel sportif et 95% des récoltes ont été réutilisées directement.

Leur démarche tourne autour de 5 piliers. Ils réduisent les déchets en changeant le comportement des individus en récoltant d’anciennes affaires de sport, puis les réparent et apprennent aux individus à le faire de façon autonome. Ils recyclent en utilisant souvent l’upcycling, et ils réemploient le matériel en initiant des jeunes de quartiers défavorisés au sport. L’année dernière, le Lou a initié 2500 jeunes au rugby. C’est un cercle vertueux, le Lou et la Matmut récoltent, la Recyclerie remet en état puis un kit d’entrainement est offert aux jeunes qui s’inscrivent au rugby.

Ils réutilisent aussi les affaires en changeant leur fonction. Un crampon de rugby a été transformé en œuvre d’art par Rémy Grosso, ancien international et joueur du LOU Rugby.

Pour ce faire, des box seront mis à disposition pour que chacun puisse déposer du matériel ou des vêtements de sports usés ou inutilisés. Ces derniers seront disponibles durant les matchs au Matmut Stadium dès la semaine prochaine et dans les locaux de l’association du Lou Rugby. Ils seront également présents lors des mercredis du Lou. Le club envoie une à deux fois par an les joueurs et les éducateurs dans les clubs partenaires pour aller à la rencontre des joueurs amateurs, ce qui leur permettra de mettre en avant la recyclerie sportive.

Yann Roubert, président du Lou Rugby exprime ses intentions : "A chaque match, on espère que les gens prendront le pli et dès qu’ils ont une paire de chaussure dont ils ne se servent plus, un vélo trop petit, ou des skis ils pourront les amener et ils resserviront à la recyclerie sportive."

Ils souhaitent, ensemble, initier le plus de monde possible à donner pour limiter les déchets.