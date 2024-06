Montpellier-LOU Rugby : un premier succès à l’extérieur l’esprit léger ?

C’est une saison galère qui finit quand même bien. Il y a deux semaines, le LOU Rugby assurait enfin son maintien en Top 14 en gagnant le Racing 92 à domicile (20-14). Douzièmes et premiers non-relégables, les Lyonnais abordent les deux dernières journées du championnat plus sereinement. La première d’entre elles se joue ce samedi à Montpellier, contre un 13e déjà assuré de jouer un play-off contre le gagnant des pré-barrages de Pro D2. Un adversaire qui réussit bien au LOU, puisqu’il reste sur une série de quatre victoires d’affilée contre les Héraultais.

Si l’objectif principal est atteint pour les Rouge et Noir, une mauvaise dynamique continue de les hanter depuis plus d’un an : celle de n’avoir pas encore gagné chez l’adversaire. La conférence de presse de ce vendredi matin trouvait un Fabien Gengenbacher compétiteur à ce sujet : "Il faut qu’on aille à Montpellier avec des intentions et des ambitions, pour obtenir une première victoire à l’extérieur. Pour le groupe c’est un enjeu, pour se montrer qu’on est capable de le faire".

Grapiller des places pour sauver l’honneur

Le manager général du club lyonnais voit en ces deux derniers rendez-vous une opportunité de recoller aux concurrents Clermont, Perpignan, Castres et Bayonne : "On doit tout faire pour finir notre saison positivement et remonter au classement. On a une huitième place potentielle à aller chercher", a-t-il commenté. Autrement dit, le LOU a 160 minutes pour sauver l’honneur et finir le mieux classé possible.

De son côté, Montpellier entrevoit ce match comme une première préparation à leur barrage de survie. Pour cerner cette équipe dans le dur (reste sur 8 défaites d’affilée), quoi de mieux que de laisser la parole à un ancien du MHR : "On ne doit pas les sous-estimer. On y va pour prendre du plaisir mais on ne va pas arriver la fleur au fusil. Il faudra surtout être forts défensivement", a commenté Vincent Rattez, arrivé cette saison au LOU en provenance de Montpellier.

Entrevoir la saison prochaine

Cette fameuse solidité défensive, que les Lyonnais n’ont pas encore suffisamment su mettre en place cette saison pour ramener des points hors de Gerland. Mais cette fois, démunis de toute pression, les joueurs du LOU semblent dans les meilleures conditions pour le faire.

Avec le second enjeu de préparer de meilleurs lendemains : "C’est notre motivation. Pour le groupe, pour ce qu’on a vécu. Et aussi pour commencer à nous souder pour l’année prochaine", concluait Maxime Gouzou.

Coup d’envoi de Montpellier-LOU Rugby ce samedi à 17h, au GGL Stadium.