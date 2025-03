TOP 14 : Le LOU doit tenir jusqu’au bout contre Toulon

C’est un duel entre Rouge et Noirs qui va se dérouler ce samedi au Matmut Stadium de Gerland. À l’occasion de la 18e journée de TOP 14, le LOU rugby affrontera l’équipe de Toulon.

"C’est un match très important pour l’équipe. Tu peux regarder vers le haut, mais aussi regarder vers le bas très vite, c’est un gros défi pour nous", affirme Alfred Parisien.

Après leur défaite dans les dernières minutes de jeu la semaine dernière contre Castres, l’équipe lyonnaise a mis l’accent sur ses finisseurs et sur le banc des remplaçants.

"Le banc de Castres a été plus performant que notre banc, on sait que pour le match de demain contre Toulon, ce seront les 30 dernières minutes qui vont compter", explique Karim Ghezal entraîneur du LOU.

"Le rôle du finisseur est important surtout quand on joue contre une grosse équipe. Demain ça va être une bataille tout le long du match. On espère que le rôle des finisseurs nous fera basculer du bon côté", confie Maxime Gouzou, 3e ligne de l’équipe.

"Il faut jouer comme si chaque minute était les dernières"

Ce match retour est aussi l’occasion pour les hommes de Karim Ghezal de montrer leur évolution des dernières semaines puisque lors du match aller, ils avaient perdu 21-10 sur la pelouse Toulonnaise.

"C’est la même équipe que le match aller, avec le même arbitre. On va voir si on a progressé. Il faut qu’on montre qu’on est plus performant près des lignes, plus dominant en défense, plus résistant et plus conquérant surtout chez nous", rajoute le coach.

Un match important pour les Lyonnais, puisqu’ils sont toujours dans cette course au TOP 6 avant les phases finales du championnat. Le LOU occupe actuellement la 8e place avec 36 points. Les Toulonnais quant à eux occupent la deuxième place du classement, avec 57 points.

"Une équipe très solide, à nous de les faire bouger"

"On a engrangé beaucoup de confiance depuis l’arrivée de Karim, malgré ce revers la semaine dernière. Maintenant, il y a beau avoir autant de confiance que l’on veut, c’est la victoire qui importe, et il faut gagner demain", conclue Alfred Parisien.

Mickael Guillard est protégé avec le XV de France et les quatre joueurs internationaux géorgiens seront également absents pour ce match.

Coup d’envoi à 16h30 (Canal +)