LOU-Toulouse : un exploit renversant pour finir (40-28)

Maintenus en Top 14 mais englués dans les bas-fonds du classement, les Rouge et Noir savaient que la réception de Toulouse n'aurait aucune incidence sur la suite.

C'est donc juste pour les 32 000 spectateurs du Matmut Stadium de Gerland qu'ils ont voulu faire bonne figure.

Et pendant longtemps ce fut râpé. Car si le LOU avait inscrit le premier essai par Liam Allen à la 13e minute, et un second par Alfred Parisien à la 40e, le Stade Toulousain faisait honneur à son statut de leader du Top 14 et menait (12-21) à la mi-temps.

Fabien Gengenbacher a visiblement trouvé les mots à la pause car le LOU est revenu transfiguré. Liam Coltman permettait aux siens de revenir dans la rencontre avec un essai à la 44e. Puis l'inévitable Baptiste Couilloud redonnait l'avantage à Lyon à la 52e minute.

Sonnés, les Toulousains encaissaient un essai de Xavier Mignot à la 65e et semblaient incapables de se remettre la tête à l'endroit.

Un dernier essai de Mignot, suivi par une banderille de Sofiane Guitoune portaient le score final à 40-28. Une belle victoire lyonnaise sur laquelle il faudra capitaliser cet été.

Ce samedi, c'était aussi la dernière pour Loann Goujon. Après six ans à Lyon, le troisième ligne international prend sa retraite.

Il s'agira désormais pour Yann Roubert et les autres dirigeants du LOU de se poser les bonnes questions sur les raisons de cette mauvaise saison, et surtout sur les solutions à apporter ces prochaines semaines.