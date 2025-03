Rugby : trois joueurs du LOU dans la liste du XV de France pour le match face à l'Ecosse

Après leur victoire ce samedi, face à l'Irlande (42-27), le XV de France se prépare à jouer sa dernière rencontre du Tournois des Six Nations contre l'Ecosse le samedi 15 mars. Parmi la liste des 42 joueurs sélectionnés, on retrouve trois joueurs lyonnais : Mickaël Guillard, Dylan Cretin et Théo Millet, une première pour le centre lyonnais.

Ce match représente une opportunité pour les joueurs Tricolores de gagner le Tournoi des Six Nations, à condition qu'ils obtiennent une victoire avec un bonus offensif.