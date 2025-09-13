Lou en direct

Montauban-LOU : Lyon se défait du piège tendu par le promu (18-25)

Ce samedi après-midi, le LOU Rugby se déplaçait sur la pelouse de Montauban.

Le promu a donné du fil à retordre aux joueurs de Karim Ghezal, qui enchaînent une seconde victoire d'affilée (18-25).

Avec trois essais inscrits (Moukoro à la 3e minute, Masi à la 36e et Wainiqolo à la 59e), Lyon a pris l'ascendant, mais Montauban a tout de même répliqué avec deux essais.

A noter la prestation taille patron de Jiuta Wainiqolo pour sa première avec les Rouge et Noir.

Samedi prochain, le LOU Rugby recevra le Stade Français.

montauban

rugby

Top 14

LOU Rugy

2 commentaires
Crépol? le 13/09/2025 à 12:21

Si ça ne fait pas comme à Crépol..

Allez le LOU le 13/09/2025 à 11:51

Il faudra être appliqué et respecter un adversaire qui se doit de briller devant devant son public

