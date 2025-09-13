Montauban-LOU : Lyon se défait du piège tendu par le promu (18-25)

Le promu a donné du fil à retordre aux joueurs de Karim Ghezal, qui enchaînent une seconde victoire d'affilée (18-25).

Avec trois essais inscrits (Moukoro à la 3e minute, Masi à la 36e et Wainiqolo à la 59e), Lyon a pris l'ascendant, mais Montauban a tout de même répliqué avec deux essais.

A noter la prestation taille patron de Jiuta Wainiqolo pour sa première avec les Rouge et Noir.

🤯 LE SHOW DE JIUTA WAINIQOLO !



Le @LeLOURugby inscrit son 2ème essai avant la pause, grâce à cette magnifique percée du Fidjien ! 💥#TOP14 pic.twitter.com/7g1tUK83lm — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) September 13, 2025

Samedi prochain, le LOU Rugby recevra le Stade Français.