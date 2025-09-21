LOU-Stade Français : troisième succès d'affilée pour Lyon (42-37)

Ce samedi, le LOU Rugby a battu le Stade Français dans sa tanière (42-37).
Quel début de saison pour le LOU Rugby ! Après un exercice 2024-2025 très décevant, les Rouge et Noir viennent d'enchaîner un 3e succès de rang, en battant le Stade Français samedi au Matmut Stadium de Gerland.
Mais la rencontre fut âpre et les supporters ont tremblé. Car grâce aux six essais de Ioane (31′ et 42′), Masi (35′ et 50′), Couilloud (47′) et Dumortier (59′), le LOU menait 42-23 à 20 minutes de la fin. Mais les Franciliens ont refait leur retard, faisant perdre aux Lyonnais le bonus offensif.
Score final (42-37).
𝐉𝐮𝐬𝐪𝐮'𝐚𝐮 𝐛𝐨𝐮𝐭 !🔥— LOU Rugby (@LeLOURugby) September 20, 2025
Les Lyonnais ont tenu bon pour aller chercher un troisième succès de suite ! 𝐼𝑐𝑖 𝑐'𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝐿𝑂𝑈 ❤️🖤#LaForceDuLOU#LaMeute#match#Top14 pic.twitter.com/x9XJ1CnIdR
Les hommes de Karim Ghezal restent leaders de Top 14 et préparent désormais le déplacement prévu à Pau samedi prochain.
Oui et de plus , au Rugby tu peux venir dans la même tribune que les supporters du LOU , tout se passe bien , y'a qu'avec les Perpignanais que c'est plus difficile et dans tous les stades , ils sont très limiter en courtoisie , enfin certain ....Signaler Répondre
Pour en revenir au LOU , victoire certes , mais attention au relâchement , ça aurait pu couter cher en fin de match , de +19 pour finir a + 5 seulement ....
Deux déplacements arrive , Pau et Bordeaux , il faut absolument faire quelque chose sur au moins un de ces matchs ....
C'est que c'est pas mal du tout, ça !Signaler Répondre
Oui, on peut tout à fait dire des choses sans aucun intérêt.Signaler Répondre
Personne n'en a rien à faire mais ça change des discours haineux et bas du front qu'on voit habituellement sur ce forum.
Ai je droit de dire que je suis pour le Castres Olympique et le Stade Toulousain ?Signaler Répondre
Vous avez tout ce qu'il faut pour briller !!!Signaler Répondre