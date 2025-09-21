LOU-Stade Français : troisième succès d'affilée pour Lyon (42-37)

Ce samedi, le LOU Rugby a battu le Stade Français dans sa tanière (42-37).

Quel début de saison pour le LOU Rugby ! Après un exercice 2024-2025 très décevant, les Rouge et Noir viennent d'enchaîner un 3e succès de rang, en battant le Stade Français samedi au Matmut Stadium de Gerland.

Mais la rencontre fut âpre et les supporters ont tremblé. Car grâce aux six essais de Ioane (31′ et 42′), Masi (35′ et 50′), Couilloud (47′) et Dumortier (59′), le LOU menait 42-23 à 20 minutes de la fin. Mais les Franciliens ont refait leur retard, faisant perdre aux Lyonnais le bonus offensif.

Score final (42-37).

Les Lyonnais ont tenu bon pour aller chercher un troisième succès de suite ! 𝐼𝑐𝑖 𝑐'𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝐿𝑂𝑈 ❤️🖤#LaForceDuLOU#LaMeute#match#Top14 pic.twitter.com/x9XJ1CnIdR — LOU Rugby (@LeLOURugby) September 20, 2025

Les hommes de Karim Ghezal restent leaders de Top 14 et préparent désormais le déplacement prévu à Pau samedi prochain.