Lou en direct

LOU-Stade Français : troisième succès d'affilée pour Lyon (42-37)

LOU-Stade Français : troisième succès d'affilée pour Lyon (42-37)
LOU-Stade Français : troisième succès d'affilée pour Lyon (42-37) - DR LOU

Il a fallu batailler mais le succès est là.

Ce samedi, le LOU Rugby a battu le Stade Français dans sa tanière (42-37).

Quel début de saison pour le LOU Rugby ! Après un exercice 2024-2025 très décevant, les Rouge et Noir viennent d'enchaîner un 3e succès de rang, en battant le Stade Français samedi au Matmut Stadium de Gerland.

Mais la rencontre fut âpre et les supporters ont tremblé. Car grâce aux six essais de Ioane (31′ et 42′), Masi (35′ et 50′), Couilloud (47′) et Dumortier (59′), le LOU menait 42-23 à 20 minutes de la fin. Mais les Franciliens ont refait leur retard, faisant perdre aux Lyonnais le bonus offensif.

Score final (42-37).

Les hommes de Karim Ghezal restent leaders de Top 14 et préparent désormais le déplacement prévu à Pau samedi prochain.

Tags :

lou rugby

stade français

Top 14

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Moua le 22/09/2025 à 09:01
Socrate69 a écrit le 20/09/2025 à 19h47

Ai je droit de dire que je suis pour le Castres Olympique et le Stade Toulousain ?

Oui et de plus , au Rugby tu peux venir dans la même tribune que les supporters du LOU , tout se passe bien , y'a qu'avec les Perpignanais que c'est plus difficile et dans tous les stades , ils sont très limiter en courtoisie , enfin certain ....
Pour en revenir au LOU , victoire certes , mais attention au relâchement , ça aurait pu couter cher en fin de match , de +19 pour finir a + 5 seulement ....
Deux déplacements arrive , Pau et Bordeaux , il faut absolument faire quelque chose sur au moins un de ces matchs ....

Signaler Répondre
avatar
eh eh le 21/09/2025 à 10:59

C'est que c'est pas mal du tout, ça !

Signaler Répondre
avatar
sans intérêt le 21/09/2025 à 08:35
Socrate69 a écrit le 20/09/2025 à 19h47

Ai je droit de dire que je suis pour le Castres Olympique et le Stade Toulousain ?

Oui, on peut tout à fait dire des choses sans aucun intérêt.
Personne n'en a rien à faire mais ça change des discours haineux et bas du front qu'on voit habituellement sur ce forum.

Signaler Répondre
avatar
Socrate69 le 20/09/2025 à 19:47

Ai je droit de dire que je suis pour le Castres Olympique et le Stade Toulousain ?

Signaler Répondre
avatar
Allez le LOU le 20/09/2025 à 10:19

Vous avez tout ce qu'il faut pour briller !!!

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.