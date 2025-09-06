LOU Rugby : le choc de la rentrée face au Racing 92

Les Rouge et Noir, 11e la saison passée, affrontent une équipe francilienne qui avait terminé juste devant eux à la 10e place. L’occasion idéale de mesurer d’entrée le niveau de préparation des deux clubs.

Privés de leur capitaine Baptiste Couilloud, encore en convalescence après une blessure (retour espéré fin octobre), les Lyonnais confieront le brassard à Félix Lambey. L’occasion également pour le public de découvrir les sept recrues lyonnaises, toutes intégrées dans le groupe retenu.

Pour l’ouvreur Théo Millet, cette reprise doit marquer un nouveau départ : "On a ajouté de la qualité dans la vitesse d’attaque. On a appris de nos erreurs sur nos finales passées et nos défaites en Top 14. On veut donner une belle fin à nos supporters, on a beaucoup de revanche à prendre."

Capitaine lors de ce match, Félix Lambey affiche sa détermination : "Il nous tarde de reprendre. On repart sur un nouveau championnat, à zéro, avec des effectifs qui ont évolué. On est prêts et assez confiants. Je ne dirais pas qu’on a l’effectif pour gagner un titre, mais on a de quoi rivaliser avec les meilleurs."

Enfin, l’entraîneur Karim Ghezal fixe le cap : "C’est une saison différente. On a beaucoup d’ambitions et on va travailler dur pour occuper une place différente. Constance, régularité et performance seront nos maîtres-mots."

Coup d’envoi ce samedi à 17h. (Canal +)

Le groupe lyonnais pour la rencontre :

Ainsley, Aptsiauri, Gomes Sa, Kaabeche, Moukoro, Rey, Chat, Marchand, Sarragallet, Geraci, Lambey, Roux, William, Allen, Cretin, Saginadze, Simmonds, Cassang, Gonzalez, Berdeu, Jackson, Dumortier, Ioane, Mathiron, Masi, Millet, Regard, Lorre, Tchaptchet.

Le point infirmerie :