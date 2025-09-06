LOU-Racing 92 : Lyon lance parfaitement sa saison (32-7)

La nouvelle ère du club lyonnais débute bien, avec une victoire ce samedi face au Racing 92 pour le lancement de l'exercice de Top 14.

Nouveaux joueurs, nouveau président, nouvelles ambitions. Clairement, le LOU Rugby a fortement déçu l'an dernier, avec même une crainte de relégation par moments. Et avec ces objectifs renouvelés, la formation lyonnaise comptait satisfaire le public du Matmut Stadium de Gerland ce samedi, à l'occasion de la 1ère journée de Top 14.

L'adversaire du jour était dans une situation similaire, avec une triste 10e place acquise la saison passée, un changement de dirigeant et un effectif renouvelé.

Sur la pelouse de sa tanière, le LOU marquait très vite son territoire. Liam Allen inscrivait un essai dès la 3e minute.

Le Racing répondait 5 minutes plus tard avec l'essai de Nathan Hugues. Mais Lyon avait de la ressource, et il n'avait besoin que de deux minutes pour reprendre l'avantage grâce à Kylian Geraci.

Avec un Léo Berdeu inspiré et un troisième essai signé Charlie Cassang, le LOU menait largement à la mi-temps (25-7).

En seconde période, le rythme se calmait. Seul Dylan Cretin parvenait à faire se lever le public lyonnais, avec un essai à la 67e minute.

Avec le bonus offensif, le LOU balayait le Racing 92 (32-7).

Samedi prochain, il faudra se rendre à Montauban pour confirmer.