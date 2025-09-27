Pau-LOU : les Lyonnais veulent briser la malédiction paloise

Le LOU Rugby se déplace ce samedi à 16h35 au stade du Hameau pour affronter Pau, un rendez-vous déjà très important après un bon début de saison. Les Lyonnais restent sur trois victoires en trois matchs, mais savent que ce déplacement sera un vrai test.

"C’est un match où on a perdu deux points depuis longtemps", reconnaît Karim Ghezal, encore marqué par la défaite subie l’an passé au même endroit. Le manager met en garde : "Sur les cinq derniers matchs de la saison dernière, ils ont gagné les cinq. Et sur les trois premiers de cette saison, ils en ont gagné deux. C’est une équipe très bien entraînée".

Le piège est connu, comme l’a souligné Jérôme Rey : "À Pau, ça a quand même été compliqué ces deux dernières années. Les deux derniers déplacements ont été difficiles puisqu’ils nous ont battus. Il y a une méfiance particulière par rapport à ça". Le pilier attend des Lyonnais qu’ils répondent présents dans le combat et surtout dans la constance, un point faible récurrent.

De son côté, Baptiste Couilloud reste plus mesuré avant d’affronter une Section Paloise joueuse et sûre de son rugby : "On a bien travaillé sur eux cette semaine pour être prêts samedi". Le capitaine a aussi rappelé la symbolique de ce match : "On avait conscience d’avoir raté notre fin de saison l’année dernière. On a des choses à se faire pardonner".