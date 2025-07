LOU rugby : cette saison, c’est top 6 obligatoire !

Pas question d’attendre septembre : les joueurs ont repris le chemin des terrains dès la mi-juillet. Ce mercredi, ils se sont retrouvés au complet pour une première séance collective, crampons aux pieds, après quelques semaines de vacances bien méritées.

Une rentrée aussi pour l’ensemble du staff et de toutes les équipes. L’occasion pour l’entraîneur de l’équipe Karim Ghezal, accompagné du nouveau président du club Marc-Antoine Ginon et du capitaine Baptiste Couilloud - fraîchement opéré d’une hernie cervicale, il devrait rejoindre le terrain fin septembre début octobre - de donner un point presse sur les axes et les enjeux de la prochaine saison, et ce que l’on peut dire, c’est que l’objectif TOP 6 est bien ancré !

"L’objectif, c’est de retrouver le top niveau en Top 14, qu’on a perdu ces deux dernières années. Le top 6 est obligatoire parce qu’au vu du budget qu’on a mis dans ce club, c’est très important pour moi de remettre les choses en place", annonce le président du club Marc-Antoine Ginon.

Ayant succédé à Yann Roubert à la fin de la saison dernière, l’homme d’affaires âgé de 34 ans a donné les lignes directrices pour une année plus linéaire que la précédente.

Trois mots d’ordre : excellence, vision et ensemble.

Le club a la volonté de créer un véritable centre de formation créant davantage de profil à l’instar de celui du capitaine, B.Couilloud , formé et ayant évolué au sein du club. Ils souhaitent aussi avoir un public plus nombreux lors des représentations sportives et créant davantage de lien avec les supporters. Mais aussi un lien plus fort entre les joueurs, les membres du staff et les collaborateurs…

Mais le point le plus abordé par le nouveau président, c’est le classement au Top 14 avec minimum un top 6. Une pression pour cette équipe qui a frôlé la relégation en occupant les dernières places du classement en hiver dernier, puis racolant au top 6 lors de l’arrivée de l’entraineur Karim Ghezal. Une place qu’ils n’ont pas su maintenir terminant leur saison à la 11e place.

"Moi, je suis très content du parcours européen, mais en Top 14, je ne suis pas content des résultats, parce qu’un club comme celui du LOU doit être plus régulier, pour redevenir attractif, pour aller le plus loin possible et pour un jour décrocher le Brennus au stade de France", ajoute-t-il.

"Il y a de l’évolution, mais aussi de la stabilité."

Du côté du groupe, sept nouvelles recrues ont rejoint le Lou rugby : Thomas Moukoro (Pilier – Vannes), Mathis Sarragallet (Talonneur – Grenoble), Sam Simmonds (3è ligne - Montpellier), Iosefo Masi (Centre – Fidjian Drua), Arthur Mathiron (Ailier – Nevers), Juta Wainiqolo (Ailier – Toulou), Gabin Lorre (Arrière – Béziers).

"On a l’ambition, les moyens humains avec joueurs de qualité, le staff, les moyens financiers, on a les moyens pour remplir les objectifs donnés. Donc, maintenant, il nous faut la régularité dans les performances !", exprime l’entraîneur du LOU.

La saison se fera également avec une grande partie du groupe déjà présent l’année dernière dont beaucoup ont resigné pour plusieurs saisons au printemps dernier.

"Notre club est en perpétuelle évolution, à la fois du côté des infrastructures, mais aussi d’un point de vue humain. Avec des joueurs et des membres du staff qui nous rejoignent. On n’est pas satisfait des saisons qui viennent de se passer donc on aborde celle-ci avec beaucoup d’enthousiasme et d’esprit de compétition", explique le capitaine Baptiste Couilloud.

Il reste près d’un mois et demi de préparation aux joueurs avant leur premier match de Top 14 à domicile, prévu face au Racing 92 — leur dernier adversaire de la saison passée, qui s’était imposé 47 à 34.

Un match amical sera également organisé le 29 août au Matmut Stadium de Gerland face au Zebre Parma. Un match de préparation pour l’équipe, mais aussi pour les spectateurs qui pourront profiter de cette journée pour découvrir les nouveaux maillots, les nouveaux joueurs et les animations sur place.