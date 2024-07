Avec un staff renforcé, le LOU Rugby se "tourne vers l’avenir"

Depuis le salon présidentiel, Fabien Gengenbacher observe les allers-retours incessants de ses hommes. Car "il n’a jamais été question de le remplacer", a assuré Yann Roubert, le président du club, à l’occasion d’une conférence de presse de rentrée placée sous le signe "de l’avenir". "Nous sommes tournés vers l’avenir", a-t-il répété à plusieurs reprises, comme pour oublier la saison dernière synonyme de 11e place du Top 14.

Malgré de nombreuses rumeurs, Fabien Gengenbacher reste bien à la tête de l’équipe. "J’ai demandé à consolider le staff", a toutefois précisé le directeur sportif du LOU, confirmant l’arrivée de Jono Gibbes. Le néo-zélandais aura un poste de consultant et sera là plusieurs fois dans l’année. "On lui a demandé un audit sur notre fonctionnement, sur notre stratégie de jeu, avec une mission sur le système défensif qui a été en difficulté l’année dernière, surtout à l’extérieur". L’entraineur des Baby Blacks "cochait toutes les cases. Il a l’expérience et la légitimité et est complémentaire avec Fabien", a expliqué Yann Roubert.

Avec un groupe de 44 joueurs dont 22 internationaux, et une moyenne d’âge en hausse, le LOU a l’ambition de montrer les crocs pour cette nouvelle année : "On reste sur une saison difficile donc on aborde la suivante avec humilité tout en restant ambitieux", a affirmé le président du LOU, ne cachant pas l’objectif d’accrocher les phases finales. D’autant que les demi-finales du TOP 14 seront programmées à Lyon : "On garde ça en tête mais la route est longue et difficile", a nuancé le dirigeant lyonnais, évoquant au passage un budget estimé à 35 millions d’euros.

Ce long parcours débute ainsi ce mercredi pour le staff et les joueurs, qui partiront ensuite en stage à La Plagne du 18 au 23 août. Les Lyonnais auront ensuite deux matchs amicaux, le 23 août face à Vannes à Bourgoin, puis le 30 août face au Racing 92 à Bourg-en-Bresse, pour effectuer les derniers réglages.

Plusieurs axes de travail ont été pointés du doigt : "Il faudra trouver l’équilibre entre notre défense et notre jeu offensif. On doit travailler sur la gestion de nos temps forts, de l’utilisation du terrain pour garder un haut niveau d’énergie en défense, surtout en fin de rencontre", a analysé Fabien Gengenbacher, appelant son groupe à "être régulier dans la performance pour être dans le top 6".

C'est donc avec cet objectif en tête que les joueurs du LOU iront à Montpellier le week-end du 7 septembre, pour la reprise du Top 14.

F.L.