L'OL, club le plus "vert" de Ligue 1

Pour établir son classement, l'organisme indépendant britannique "a rassemblé les informations clés sur la durabilité environnementale pour chaque club de football de Ligue 1 dans une matrice de tableaux".

"Les catégories reflètent les impacts environnementaux de l'organisation d'un match de football et les initiatives en cours dans les clubs", précise l'étude relayée dans l'Equipe. Ont ainsi été pris en compte l'énergie propre, la durabilité des transports, la réduction du plastique à usage unique ou encore la biodiversité.

L'OL arrive en tête de ce classement avec une moyenne de 16/25, devant le Clermont Foot 63 (14,5/25) et l'AS St Etienne (14/25). Le club de Jean-Michel Aulas est distingué pour ses efforts réalisés dans de nombreux domaines. Ainsi, 1000 m² de panneaux solaires ont été posés sur la toiture du centre d'entrainement et 100% de l'électricité consommée sur le site est issu de sources renouvelables. Des ruches ont également été installées au sein du Groupama Stadium tandis qu'un jardin pédagogique en permaculture a été créé sur le site pour favoriser la biodiversité.

Concernant l'arrêt du plastique à usage unique, des Ecocup consignées ont remplacé les gobelets plastiques jetables et les salariés se sont vus distribuer des mugs isothermes pour remplacer les verres jetables. On retiendra aussi la mise en place d'un partenariat avec la Banque Alimentaire du Rhône pour réduire le gaspillage. L'an dernier, six tonnes de denrées alimentaires ont été données pour être redistribuées à des associations.

Enfin, si des efforts restent à faire, cela sera peut-être sur la question des transports, car seul 39% des supporters utilisent les transports en commun pour se rendre aux matchs. Depuis peu, des stations Vélo'v éphémères sont expérimentées jusqu'à la fin de la saison pour permettre aux fans lyonnais de venir à vélo depuis n'importe quelle station en ayant la garantie de trouver une place de stationnement sécurisée pour restituer leur Vélo'v au stade.

L'OL semble donc en avance sur la question écologique contrairement aux autres grands clubs français. L'Olympique de Marseille ne se classe que 7e, juste derrière le PSG.