Lyon : création d’une peinture murale pour cacher un immeuble sinistré

Depuis novembre dernier, un immeuble situé à l’angle de la rue Longue et Chenavard, dans le 1er arrondissement de Lyon, menaçait de s’effondrer. Une autorisation a alors été demandée à la Ville de Lyon et à la Métropole de Lyon pour installer d’urgence, des palissades ainsi qu'un dispositif pour empêcher un effondrement et sécuriser la zone.

Le dispositif a nécessité l’évacuation immédiate de l’immeuble, et des immeubles voisins. Une fois que la première phase de sécurisation s’est achevée fin février, les habitants voisins ont pu réintégrer leur domicile et les commerçants leurs officines mais l’immeuble sinistré est quant à lui resté condamné à cause du risque d’effondrement toujours présent. Au total, une vingtaine de logements ont dû être évacués.

"Concernant les commerces, on a essayé de trouver des solutions car c’était une période compliquée pour eux, il y avait à la fois la fête des lumières, et les fêtes de fin d’année. Une épicerie a pu être relogée dans un kiosque place Bellecour par la Ville de Lyon par exemple, mais suivant les types d’activités ce n’était pas toujours simple. Heureusement ils ont pu tous réintégrer leur commerce à l’issue des travaux de sécurisation", a déclaré Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement.

Dans un concept d’apaisement de la Presqu'île et pour rendre la rue plus agréable, une peinture murale a alors été réalisée sur les palissades de sécurisation de l’immeuble sinistré. C’est l’artiste graphiste Barthélémy Lanzini qui a réalisé la fresque, à la demande de la mairie du 1er arrondissement.

Missionné avec l’association Superposition par les élus écologistes, il voulait faire oublier le bâtiment qui menaçait de s’écrouler. "Je voulais des couleurs vives pour redynamiser le quartier. J’ai voulu représenter comme un totem coloré, que les gens qui passent voient une explosion de couleur et oublie qu’il y ait des travaux dans la rue. Pour moi, chaque forme signifie quelque chose et selon les affinités, on peut voir différentes choses", a confié Barthélémy Lanzini.

Aujourd’hui, la rue a été rouverte à la circulation piétonne et cycliste, mais pas à la circulation automobile puisque l’emprise du dispositif de sécurisation s’étend sur toute la chaussée. Des travaux de réparation de l’immeuble sont prévus, après un travail d’experts qui rendront un rapport afin de déterminer qui doit payer ces travaux de réparations, les assurances ou la Ville de Lyon.

Pour Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement, "tout cela va prendre du temps. On s’est préparé à un dispositif de sécurisation qui va rester pendant de long mois, voire un an ou deux. On essaie de faire "contre mauvaise fortune bon cœur", c'est-à-dire avoir quand même une intervention artistique sur la rue qui permette que ça soit beau et qui donne quand même envie de venir. Cette rue qui est un peu piétonnisée de force, on veut l’intégrer dans une démarche qui soit concertée, réfléchit sur l’amélioration des espaces publics. Et donc de permettre avec l’ouverture de la concertation sur l’apaisement de la Presqu'île, à partir du mois de juin, de réfléchir à "comment est-ce qu’on peut améliorer cet espace public et réfléchir avec les commerçants et les habitants".

La concertation sur le projet d’apaisement de la Presqu'île débutera en juin et se terminera en octobre prochain, elle permettra d’ouvrir la discussion sur les volontés de repenser les espaces publics, et notamment sur l’avenir de la rue Paul Chenavard.

J.N.