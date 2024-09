Métropole de Lyon : le poids de la Tour Eiffel en compost récolté

Depuis le 11 octobre 2021, date de la première collecte des bornes à compost, c’est l’équivalent du poids de la tour Eiffel en déchets alimentaires qui a été détourné des autres ordures ménagères et donc de l’incinération.

La Métropole de Lyon n’a pas attendu l’obligation du 1er janvier 2024 pour mettre en place des solutions pour les collectivités afin de trier les déchets alimentaires. Ce projet limite ainsi l’incinération des ordures et valorise les produits en les transformant en compost, utilisable par les agriculteurs locaux, par exemple. La récolte a permis la production de 6 000 tonnes de compost de qualité.

Ce dispositif complète les composteurs individuels distribués gratuitement pour les habitations avec jardin. Plus de 180 bornes à compost ont été mises en place et testées dans le 7e arrondissement de Lyon, avec aujourd’hui 16 communes desservies et 2 041 bornes en service. 830 000 Grands Lyonnais peuvent aujourd’hui profiter de ce dispositif.

Le projet de la Métropole est d’augmenter de manière exponentielle cette production avec la mise en place de nouvelles bornes à compost dans des communes du territoire ne disposant pas encore de ce dispositif, comme Caluire-et-Cuire, Genay, Givors, ou encore Saint-Priest, avec le déploiement de 568 nouvelles bornes d’ici la fin de l’année 2024.