Lyon : 150 bornes à compost installées dans le 7e arrondissement pour trier les déchets alimentaires

Tel est le slogan des nouvelles bornes à compost mises en service depuis la mi-octobre par la Métropole de Lyon dans tout le 7e arrondissement de Lyon. Ce dernier a été choisi comme "territoire pilote" par la collectivité pour installer ce nouveau service ayant comme objectif de simplifier et d’encourager le compostage des déchets alimentaires représentant actuellement 24% du poids des poubelles grises.

"L’idée était d’offrir à tous les habitants une solution pour trier leurs déchets alimentaires", résume Isabelle Petiot, vice-présidente à la Métropole de Lyon déléguée à la réduction des déchets.

Situées pour la plupart à proximité des silos à verre et à moins de 150 mètres de son domicile, ces bornes à compost sont accessibles 24h/24 et acceptent tous les déchets alimentaires à l’exemple des épluchures, du pain rassis, des restes de repas ou encore du thé en vrac ou en sachet.

Elles sont ensuite collectées toutes les deux semaines ; les déchets sont acheminés sur quatre sites de traitement à Vénissieux, Ternay, Vourles et dans le 2e arrondissement avant de servir les sols agricoles de la Métropole de Lyon.

Le service a déjà fait ses preuves auprès des 82 000 résidents du 7e arrondissement qui vont recevoir un seau de 7 litres et des sacs en kraft pour pouvoir utiliser les bornes. "A peine trois jours après la mise en place, on avait déjà collecté plus d’une tonne de déchets alimentaires avec seulement 3% de déchets indésirables. Les habitants ont vraiment joué le jeu", se réjouit Isabelle Petiot.

L’expérimentation doit se poursuivre dans les prochains mois avec de nouveaux territoires pilotes concernés en 2022. "L’idée est vraiment de mettre des bornes à compost là où il n’est pas possible de composter sur place par des composteurs individuels ou collectifs en ciblant les zones urbaines denses. D’ici 2023, on veut fournir une solution à tous les habitants du Grand Lyon", poursuit l’élue.

Le compostage a tout de même un coût. 500 000 euros ont été investis pour la mise en place de ces 150 bornes dans le seul 7e arrondissement. Objectif final : faire baisser de 50% d’ici 5 ans le volume de déchets prenant la direction de l’incinérateur et diminuer de 25% la quantité des déchets produite.

A.D.