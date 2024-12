Isabelle Petiot : "Bilan très satisfaisant pour les bornes à compost de la Métropole de Lyon"

Dans l'agglomération lyonnaise, le déploiement des 2579 bornes à compost est terminé. Un chantier colossal estimé à 12 millions d'euros. Pour Isabelle Petiot, le bilan est "très satisfaisant" avec 12 500 tonnes de déchets récupérées et transformées en 9000 tonnes de compost. Quid des nuisances ? "On sait les gérer" promet la vice-présidente de la Métropole de Lyon.

Plus globalement, les déchets sont de moins en moins nombreux. "On a une baisse de 10% des déchets envoyés en incinération", se félicite l'écologiste, qui avance le chiffre de 400 kilos de déchets par habitant par an dans la Métropole.

00:00 Bornes à compost

02:56 Sapins de Noël

03:59 Usages du compost

05:45 Collecte du verre

06:25 Grands déchets

08:27 Réduction des déchets

09:13 Plan zéro plastique

10:40 Gouvernement