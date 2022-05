Métropole de Lyon : 8,5 tonnes de compost collectées par semaine dans le 7e arrondissement

Alors que ses deux ans de mandat à la tête de la Métropole de Lyon approchent, l'élu écologiste a récemment communiqué sur l'expérimentation des urinoirs inclusifs et le premier anniversaire du Revenu solidarité jeunes.

Ce lundi, c'est au tour du déploiement de 150 bornes à compost dans le 7e arrondissement de Lyon de faire l'objet d'un point.

Bruno Bernard annonce que le premier chiffre selon lui, "c'est la très faible part d'erreurs de tri. Seulement 3% des déchets dans les bornes ne sont pas compostables. Pour l'anecdote, il s'agit généralement d'erreurs de bonne foi, comme le fait de mettre des éléments compostages dans un sac plastique".

Le président de la collectivité poursuit sur le rendement de ces bornes : 8,5 tonnes de compost seraient ainsi collectées par semaine. "Pour le moment, nous arrivons à récupérer 3,5 % des ordures ménagères (le maximum, si tous les habitants se mettaient au tri, serait de 24%). Tous les déchets alimentaires crus et cuits, sans exception, peuvent être jetés !", commente-t-il.

Sans surprise, les écologistes entendent faire profiter le reste des arrondissements lyonnais et d'autres communes du dispostif. "Nous étendrons le service pour couvrir l’ensemble de la population des centres urbains au plus tôt. Objectif : 1 000 000 d’habitants des zones urbaines couverts ! C'est l’écologie des solutions et la métropole du quotidien au service des Grands lyonnais", conclut Bruno Bernard.