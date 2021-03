Trois dispositifs seront prochainement proposés aux habitants : des bacs de collecte aux pieds des immeubles, des systèmes de tri individuels pour les personnes vivant dans des maisons avec jardin et des bornes d’apport de déchets pour les villes et centres-villes.

Une série de mesures qui s’inscrit dans un plan national de promotion du compostage. Ainsi, dans toute la France et d’ici 2024, tous les citoyens auront la possibilité de trier leurs déchets alimentaires. La Métropole prend donc les devant pour réduire l’impact carbone qu’engendre l’incinération de telles ordures.

"De plus, ces déchets constituent une ressource, puisqu’une fois décomposés, ils deviennent des engrais naturels pour les terres agricoles", assure la collectivité.

D’ici la fin du mandat des écologistes, 1 500 collecteurs collectifs seront installés contre les 500 actuels. 20 000 composteurs seront distribués aux résidants individuels qui se seront inscrits sur la plateforme Toodego.com dès le 26 avril. Enfin, d’ici fin 2023, des bornes d’apport de déchets alimentaires seront déployées dans toutes les communes de la Métropole de Lyon.