Lyon va-t-il réussir son projet de borne à compost ?

La voix d’Isabelle Petiot, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de la Réduction des déchets, trahit sa satisfaction : pour l’instant, le projet de mise à disposition des bornes de compostage pour les citadins se déroule parfaitement.

Au point que lors du premier ramassage réalisé par Suez qui gère l’opération, trois jours simplement après l’ouverture des bornes, l’objectif d’une tonne de déchets à recycler a déjà été dépassé.

Ces déchets collectés dans les 150 bornes disposées dans le 7e arrondissement de Lyon sont traités par les Alchimistes de Vénissieux qui transformeront en quelques mois, après broyage et ajout de matières sèches, vos pâtes et épluchures de courgettes en bon compost bio et fertile que vous pourrez leur acheter (par sac de 100 litres tout de même).

Autre sujet de satisfaction pour ce projet menée par la jeune élue verte : un taux d’indésirable inférieur à 5% dans la première collecte. Des riverains qui ont déposé leurs déchets dans un sac en plastique (formellement bannis) ou des indélicats qui ont mis une canette en aluminium, ont introduit ces indésirables qu’il a donc fallu éliminer manuellement avant que ne démarre le processus de compost. Mais 4% d’indésirable seulement est un très bon score. Pour arriver à ce pourcentage, une sensibilisation sur les bons gestes a été menée auprès des riverains.

Le bruit des mouches et les odeurs ?

Et pour se prémunir contre les critiques ("il y aura des mouches en été" se plaint-on sur Twitter, "ça va sentir mauvais", entend-on aussi) la Métropole a tenu à mettre les meilleures solutions techniques en œuvre. Les sacs distribués sont en papier kraft, les seaux (baptisés, comme il se doit, bio-seaux) sont ajourés. De cette façon les déchets commencent à perdre de l’eau avant même d’être déposés dans les bornes. Cela représente 20% de masse en moins d’après les chiffres d’Isabelle Petiot, autant qu’il ne sera pas nécessaire de recycler.

C’est quand même le principe de la loi sur la croissance verte que d’obliger les pouvoirs publics locaux à proposer une solution de tri à la source pour tous avant 2025. Actuellement, à Lyon comme à Villeurbanne ou ailleurs dans la Métropole, tous ces déchets organiques sont brûlés alors qu’ils ne contiennent presque que de l’eau, ce qui est tout de même assez absurde.

De l’autre côté de la chaine, tout le compost fabriqué aura des effets bénéfiques contre le réchauffement climatique explique enfin Isabelle Petiot, fervente partisane de l’initiative "4 pour Mille" qui vise à augmenter la part de carbone retenue dans le sol chaque année pour diminuer la part de CO² rejetée dans l’atmosphère. Le compost répandu fait partie des solutions possibles.

Un peu comme si le futur de la planète se jouait dans les rues du 7e arrondissement de Lyon.

@lemediapol